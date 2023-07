Jukka Tarkka tyrmistyi: Miksi Maarianhaminan-konsulaatti saa jatkaa toimintaansa?

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka hämmästelee, miksi Venäjän Maarianhaminan-konsulaatti saa yhä jatkaa toimintaansa. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät keskiviikkona Suomen ja Venäjän diplomaattisten edustustojen tilannetta.

Kokouksessa päätettiin perua Venäjän Turun-konsulaatin toimilupa lokakuun alusta lähtien vastatoimena Venäjän aiempaan ilmoitukseen sulkea Suomen Pietarin-pääkonsulaatti.

– TP-UTVAn kantti ei kestänyt lakkauttaa samalla päätöksellä Venäjän Ahvenanmaa-konsulaattia, Tarkka arvostelee päätöstä Facebookissa.

Tarkka nostaa kirjoituksessaan esiin Maarianhaminan-konsulaatille myönnetyn valvontaoikeiden. Suomen ja silloisen Neuvostoliiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaan konsulaatin tehtäviin kuuluu myös valvoa demilitarisoinnin toteutumista Ahvenanmaalla.

Verkkoutiset on aiemmin avannut kyseisen sopimuksen yksityiskohtia tässä jutussa. Sopimus on tehty vuonna 1940 – ja se on yhä voimassa.

Ulkoministeriössä on paraikaa valmistelussa Ahvenanmaan erityisasemaan liittyvä laajempi oikeudellinen selvitys, jossa käsitellään myös Venäjän Maarianhaminan-konsulaatin asemaa. TP-UTVAn kokouksessa keskusteltiin myös Maarianhaminan-konsulaatista, mutta keskustelujen sisällöstä ei tiedotettu tarkemmin.

Tarkka hämmästelee, ”kuinkahan kauan joudutaan nyt odottelemaan” ulkoministerön näkemystä asiaan.