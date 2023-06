Jukka Tarkka: Pekka Haavisto arvioi Ahvenanmaan konsulaattia kuin Tarja Halonen ja Erkki Tuomioja

Valtiotieteen tohtori, kirjailija Jukka Tarkka arvioi, että toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) lukee poliittista tilannetta kummallisesti käsitellessään Venäjän Ahvenanmaan konsulaatin asemaa.

– Hän arvioi sitä samalla tavalla kuin presidentti Tarja Halonen ja ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) lukivat toimikausillaan Venäjän lähiulkomaapolitiikan vaikutusta Suomen Nato-harkintaan, Jukka Tarkka toteaa Facebookissa.

Hänen mukaansa Baltian maat kykenivät arvioimaan tilannetta kylmin silmin ja kirkkain mielin, kun Venäjä kaappasi naapurimailtaan Transnistrian, Tšetšenian, Abhasian, Etelä-Ossetian, Krimin, Donetskin ja Luhanskin vain parin vuosikymmenen aikana.

– Ne ymmärsivät, mitä Venäjän rajanaapuruus merkitsee Natoon kuulumattomalle maalle, ja liittoutuivat pikavauhdilla länteen. Halonen ja Tuomioja lukivat tilanteen niin, että ei se mitään, kun Suomella on Kremlissä niin hyvä ystävä, Tarkka kirjoittaa.

– Ulkopolitiikan avainhenkilöt ovat lukeneet turvallisuustilannetta samalla tasolla kuin Jukolan pojat lukivat ABC-kirjaa lukkarin koulussa.

”Suomen suvereniteetin törkeä loukkaus”

Pekka Haavisto totesi viime viikolla Ylelle, ettei hän näe Venäjän tiedusteluoikeutta kysymyksenä, josta olisi Suomelle taakkaa. Hänen mukaansa konsulaattikeskustelussa täytyy pitää pää kylmänä.

– Pitää kestää merivettä tällaisessa tilanteessa, Pekka Haavisto sanoi.

Tarkka toteaa, että Ahvenanmaan konsulaatti taitaa olla maailman ainoa konsulaatti, jolla on oikeus tiedustelu-upseereihin. Heidän tehtävänsä oli varmistaa Ahvenanmaan aseettomuus, jotta saariryhmän miehittäminen on helppoa, kun Kreml päättää sen tehdä. Tarkan mukaan Venäjän konsulaatilla vaikuttaa olleen tämä valmius 1970-luvulle saakka, mutta talvisodan jälkeen Suomelle pakotettu, tiedustelutoiminnan mahdollistava alkuperäinen sopimus on edelleen voimassa.

Tohtori kuvaa konsulaattia Suomen suvereniteetin törkeäksi loukkaukseksi, josta on nyt oikea aika luopua.

– Suurlähettiläs Hannu Himanen on todennut, että asia olisi hoidettavissa normaalilla menettelyllä. Tasavallan presidentin johdolla toimiva hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valiokunta voisi esittää eduskunnalle Venäjän Maarianhamina-konsulaatin sulkemista. Huhtikuussa valitulla eduskunnalla on täysi valta antaa toimitusministeristön tehtäväksi toimia Ahvenanmaan asiassa.