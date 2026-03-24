Jukka Kopra: Talous kääntyi kasvuun – ”Olemme pitäneet pään kylmänä”

Suomen Pankin tuore väliennuste kertoo, että Suomen talous on kääntynyt kasvuun viime vuoden lopulla ja kehitys jatkuu asteittain. Vaikka kasvu on vielä maltillista, suunta on kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mielestä oikea.

Hänen mukaansa ennuste vahvistaa, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt oikeita päätöksiä, vaikka sodat, suurvaltakilpailu ja epävakaa maailmantilanne hidastavat talouden toipumista ja lisäävät vaikeuskerrointa merkittävästi.

– Suomi elää keskellä poikkeuksellisen vaikeita aikoja. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Sen päälle sotatoimet Iranissa ja Lähi-idän kriisi ovat tuoneet uuden epävarmuuden aallon koko maailmantalouteen. Myös Yhdysvalloista kumpuava poliittinen epävarmuus ja ailahteleva kauppapolitiikka lisäävät epävakautta entisestään. Siitä huolimatta Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Olen vakuuttunut, että olemme tehneet oikeita ja tarpeellisia päätöksiä, Kopra sanoo tiedotteessa.



Kansainväliset kriisit näkyvät suomalaisten arjessa esimerkiksi energian ja ruoan hinnoissa sekä työmarkkinoilla. Hallituksen tavoitteena on ollut Kopran mukaan vakauttaa tilannetta ja luoda ennakoitavuutta.



– Nämä eivät ole kaukaisia kriisejä, vaan ne näkyvät suomalaisen arjessa tankilla, kaupassa ja työpaikoilla. Kun epävarmuus on suurta, ihmiset varovat, ja se on inhimillistä. Meidän tehtävämme on luoda vakautta ja luottamusta tulevaan. Poukkoileva politiikka olisi myrkkyä tässä tilanteessa, Kopra sanoo.



Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 0,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia, jonka jälkeen kasvu edelleen vahvistuu.



– Sotien ja suurvaltojen arvaamattomuuden keskellä olemme uudistaneet Suomea rohkeasti, vaikka päätösten vaikutukset eivät vielä näy täysimääräisesti. Olemme pitäneet pään kylmänä ja luottaneet siihen, että teemme oikeita asioita. Jos olisimme tanssineet opposition pillin mukaan, eli jarruttaneet uudistamistyötä ja peruuttaneet tehdyistä toimista, tilanne Suomessa olisi vakava. Suomalaiset kantaisivat nykyistä raskaampaa taakkaa tilanteesta, johon eivät voi itse vaikuttaa, Kopra sanoo.



Työttömyys on edelleen koholla ja kuluttajien luottamus varovaista, mutta näkymä on kääntymässä parempaan.



– Suomalaiset ansaitsevat sen, että kotimaassa talous saadaan vakaalle pohjalle ja ponnistelemme päättäväisesti paremman huomisen eteen. Kasvu on vielä maltillista, mutta suunta on oikea hallituksen tekemien ratkaisujen myötä, Kopra painottaa.



Kopran mukaan talouskeskustelussa on tärkeää tunnistaa oikea ajoitus ja vastuu.



– Tuleva kasvu ja Suomen kyky kestää kriisejä rakentuu nyt tehtävistä päätöksistä. Siksi on tärkeää, että Suomi pysyy vakaalla linjalla myös jatkossa. Ei jätetä Suomea ajelehtimaan maailman myrskyihin, vaan pidetään ohjat omissa käsissämme.