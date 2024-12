Jukka Kopra: Päätös antaa Ukrainalle miinoja osoittaa että niillä on merkittävä arvo

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) ja varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) osallistuvat Yhdysvaltojen Washington DC:ssa järjestettyyn Nato-parlamentaarikoiden transatlanttisen foorumin kokoukseen.

Puheenjohtaja Kopra piti maanantaina järjestetyssä kokouksessa NatoPA:n varapresidentti Mikko Savolan johtamassa paneelissa puheenvuoron, jossa hän kuvaili Suomessa käytävää keskustelua Ottawan sopimuksesta. Kopra totesi sodan kuvan muutoksen ja venäläisten massamaisen jalkaväen käytön Ukrainan puolustuslinjoja kohtaan olevan keskeisiä syitä Suomessa käytävään keskusteluun jalkaväkimiinoista ja Ottawan sopimuksesta. Vanhat johtopäätökset, joissa lähtökohtana oli venäläisten suorittama mekaaninen raivaus, eivät enää päde.

Jukka Kopra viittasi alustuksessaan myös Yhdysvaltojen väistyvän presidentti Joe Bidenin hallituksen päätökseen antaa jalkaväkimiinoja Ukrainalle. Kopran mukaan tämä on konkreettinen osoitus siitä, että niillä on merkittävää lisäarvoa puolustustaistelussa. Suomi on etulinjan maa ja haluaa varmistaa, että sen puolustuskyky on kaikin puolin kunnossa.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Mikko Savola toi esiin, että juna jalkaväkimiinakysymyksessä Suomessa on lähtenyt liikkeelle, ja asia puhuttaa tällä hetkellä todella paljon.

Kansalaisaloite jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautumiseksi saavutti maanantaina illalla 50 000 allekirjoitusta neljä päivää avautumisensa jälkeen.

Aloitteen käynnistivät entinen puolustusministeri Jussi Niinistö, Puolustusvoimain entinen komentaja Juhani Kaskeala, europarlamentaarikko Mika Aaltola ja hänen tuleva avustajansa, sekä kolme Suomen entistä suurlähettilästä.

Naton parlamentaarikkokokouksessa keskusteltiin myös Nato-maiden tarpeesta lisätä puolustuspanostuksiaan. Naton uusien puolustussuunnitelmien toteuttaminen sekä Yhdysvaltain uuden hallinnon näkemykset tasapuolisimmasta taakanjaosta aiheuttavat tarpeen tarkastella nykyisen kahden prosentin bkt-suosituksen nostamista.

Matkan aikana Jukka Kopra vierailee myös Pentagonissa, tapaa kongressissa senaatin ja edustajainhuoneen puolustusvaliokuntien johtoa sekä keskustelee ajatushautomoiden edustajien kanssa.

Washingtonin jälkeen kokous jatkuu Norfolkissa, jossa vieraillaan Naton yhteisoperaatiokeskuksessa (Joint Force Command) sekä Yhdysvaltain laivastotukikohdassa.