Jukka Kopra Oulaskangas-äänestyksestä: Mahdollista myös ryhmästä erottaminen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan ryhmän puheenjohtajisto kokoontuu käsittelemään poikkeamat koskien Oulaskangas-aloitteen äänestystä. Kopra kommentoi asiaa Verkkouutisille viitaten eduskunnan täysistunnon äänestykseen kansalaisaloitteesta Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämiseksi.

– Ryhmän sääntöjen mukaan seurauksena on huomautus, varoitus ja jos on varoituksia pohjalla, se voi johtaa siihen, että puheenjohtajisto esittää eduskuntaryhmälle päätettäväksi määräaikaista tai pysyvää ryhmästä erottamista, Kopra sanoo.

– Puheenjohtajisto tietysti päättää, mutta jos painaa hallituksen linjaa vastaan eli tässä tapauksessa kansalaisaloitteen puolesta, silloin todennäköisin seuraus on varoitus.

Kansalaisaloite kaatui eduskunnan täysistunnossa tänään perjantaina äänin 95-85. Kaksi kokoomuksen kansanedustajaa, Janne Heikkinen ja Juha Hänninen, äänestivät kansalaisaloitteen puolesta. Kopran mukaan kansalaisaloite on hallitusohjelman vastainen. Aloite liittyy hallituksen sairaalaverkkopäätökseen.

Hännisellä on takanaan jo yksi varoitus koskien juuri hallituksen esitystä sairaalaverkosta. Tuolloin taas Heikkinen oli poissa äänestyksestä.