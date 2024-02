Jukka Kopra: Osallistuminen Naton rauhan ajan tehtäviin on oikea päätös

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) on tyytyväinen puolustusministeriön ilmoituksesta Suomen osallistumisesta Naton rauhan ajan puolustuksen tehtäviin merivoimilla ja ilmavoimilla.

– Päätöksellään Suomi osoittaa halukkuutta ja kykyä osallistua yhteiseen liittokunnan puolustukseen ja pidäkkeeseen, hän sanoo.

Puolustusministeriö ilmoitti perjantaina Suomen osallistumisesta rauhan ajan tehtäviin. Merivoimien osalta kyse on pysyvän miinantorjuntaosaston tehtävistä Itämerellä ja ilmavoimien osalta Naton ilmapuolustuksen Air Shielding- toiminnasta Romaniassa, Bulgariassa ja Mustallamerellä.

– Suomen osallistuminen rauhan ajan tehtäviin on osoitus sitoutumisestamme koko liittokunnan puolustukseen. Suomi ei ole jäänyt passiivisesti odottelemaan, vaan ryhtynyt heti toimiin. Korkeatasoisia kykyjämme ja osaamistamme arvostetaan ja on hyvä asia, että Suomi on tällä tavoin mukana jo jäsenyytensä ensi metreillä, Kopra painottaa.

Suomella on Naton mittakaavassa vahvat puolustusvoimat ja tämä on ymmärretty myös Natossa, Kopra toteaa. Suomi osoittaa osallistumisellaan ymmärrystä Naton toimintatavasta.

– Sekä ilmavalvontatehtävä että meripuolustuksen tehtävät ovat Suomen kannalta hyvä tapa olla nopeasti mukana tuottamassa turvallisuutta. Sillä osoitetaan konkreettisesti, että Suomi kuuluu joukkueeseen. Tämä toiminta kehittää osaamistamme ja siten myös kotimaamme puolustuskykyä, hän sanoo.