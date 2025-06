Juhannuksena puhallutettiin 26000 kuskia – näin moni kärähti

Poliisi valvoi näkyvästi juhannuksena ajoneuvo- sekä vesiliikennettä torstain ja sunnuntain välillä.

─ Varsinaisesti juhannuksen meno- ja paluuliikenteessä sattui lähinnä peltivaurioihin johtaneita liikennerikoksia, jotka pitkälti siitä, että liikenteessä ajeltiin liian pienillä turvaväleillä, kertoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta tiedotteessa.

Juhannuksen aikaan poliisi puhallutti ja teki huumetestejä noin 26 000 kuljettajalle. Heistä 340 syyllistyi rattijuopumukseen ja 25 vesiliikennejuopumukseen. Poliisi huomauttaa, että alkoholi oli siis liikaa mukana juhannusliikenteessä.

Torstain ja sunnuntain välisenä aikana liikennerikoksissa kuoli viisi ihmistä. Yksi oli kuljettajana toiminut 17-vuotias.

─ Tässä ajoneuvossa oli alla vielä nastarenkaat, joiden ominaisuudet eivät esimerkiksi jarrutustilanteessa ole kesärenkaiden tasolla, Ihalainen sanoo.

Kovat nopeudet ovat edelleenkin tappava asia liikenteessä ja siihen liittyy joskus myös alkoholi. Törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen syyllistyi juhannuksen aikana 99 henkilöä. Lisäksi 45 ihmistä syyllistyi juopumukseen kevyellä sähköajoneuvolla ja sai siitä 200 euron liikennevirhemaksun.

Uusi laki kieltää muun muassa kevyen sähköajoneuvon kuljettamisen siten, että uloshengitysilmassa on yli 0,22 milligrammaa litrassa tai veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea tai veressä on huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta.

─ Nyt kun näihin kevyisiin ajoneuvoihin saatiin selkeä lainsäädäntö, pääsemme niitä myös valvomaan sekä puuttumaan rikkomuksiin, toteaa Ihalainen.