Juhana Vartiainen: Tässä Riikka Purra johdattaa harhaan

Ekonoministi ja työelämäprofessori Juhana Vartiainen arvostelee valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) Vieraskynä-kirjoitusta Helsingin Sanomissa harhaanjohtavaksi koskien maahanmuuton uhkaa Suomen eläkejärjestelmälle.

– Hän ottaa esille todellisia ongelmia, mutta hän on turhan pessimistinen ja nihilisti, Vartiainen sanoo Verkkouutisille.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vartiaisen mielestä ongelmana on, että Purra puhuu maahanmuutosta erottamatta työperäistä maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoina maahan tulleita. Kirjoituksessa Purra korostaa maahanmuuton kielteistä vaikutusta Suomen eläkejärjestelmälle ja nostaa esimerkkejä irakilais- ja somalialaistaustaisten ennustettavista kansan- ja takuueläkkeistä.

– Kuten perussuomalaiset poliitikot usein tekevät, hän puhuu yleisesti maahanmuutosta ja silloin pitäisi kuitenkin tiedostaa, että työn perässä tulevat ja turvapaikan vuoksi valikoituneet ihmiset – nämä on kaksi ihan erilaista yhteiskunnallista prosessia. On totta, että turvapaikanhakijat käsittääkseni kaikissa Pohjoismaissa ovat kustannus julkistaloudelle, mutta työn perässä tulevat eivät. Varsinkaan, jos kykenemme reformoimaan sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita ja siinä suhteessahan tämä Orpon-Purran hallitus on tehnyt hyvää työtä, katsoo Vartiainen.

– Jotain maahanmuuttoa me tarvitaan näillä syntyvyysluvuilla. Muuten me kertakaikkiaan näivetytään kansakuntana.

Samalla Vartiainen katsoo perussuomalaisten olevan oikeilla jäljillä siinä, että suomalainen sosiaaliturva on ollut tähän mennessä liian antelias. Myös eläkejärjestelmä vaatii reformia.

– Ei ole mitään järkeä, että lyhyen maassa oleilunkin jälkeen on mahdollista saada takuueläke, joka on kuitenkin monelle köyhän maan ihmiselle aika iso rahavirta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Keskustelun käynnisti Telan Suvi-Anne Siimes, joka arvosteli Helsingin Sanomissa mahdollisuutta päästä täydelle takuueläkkeelle vain kolmen vuoden maassa olon jälkeen. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi Ylelle, että eläkejärjestelmän muutokset ovat pohdinnassa..