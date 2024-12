Joulurauhan julistaja TS:lle: Nämä vuodet jäivät mieleen

Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen kertoo Turun Sanomille mieleenpainuvimmista vuosistaan joulurauhan julistajana.

Akkasen mukaan itse julistus on mennyt vuosittain ilman suurempia kommelluksia. Mukaan mahtuu silti tapauksia, jotka muistuvat mieleen vuosienkin päästä.

Vuonna 2013, jolloin Akkanen julisti joulurauhan ensimmäistä kertaa, satoi kaatamalla. Hänen mukaansa vastaavaa ei ole käynyt kyseisen kerran jälkeen.

– Toivon, ettei vastaava toistu ikinä, Akkanen sanoo Turun Sanomille.

Sateesta huolimatta joulurauhan julistuksen pergamentin tekstit säilyivät, mutta pergamentti pehmeni sateen vuoksi.

Koronavuosina joulurauhan julistukset olivat myös poikkeuksellisia, sillä tilaisuuksissa ei ollut lainkaan yleisöä.

Myös viime vuoden joulurauhan julistus oli mieleenpainuva suuren yleisömäärän vuoksi. Akkasen mukaan Brinkkalan talon parvekkeelta näkee kauas ja yleisöä näkyi paljon.

– Viime vuonna poliisi arvioi, että paikalla oli noin 18 000 ihmistä, joka oli varmaan kaikkien aikojen ennätys, Akkanen sanoo. Tänä vuonna paikalle arvioidaan saapuvan 15 000 ihmistä.

Nykyinen joulurauhan julistamisen kaava on vuodelta 1903. Itse joulurauha on jatkunut lähes katkeamattomana perinteenä 700 vuoden ajan. Joulurauha on julistettu Brinkkalan talon parvekkeelta vuodesta 1886 saakka.