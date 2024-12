Joulupukki joutumassa vieraan valtion agenttien rekisteriin

Joulupukki tulee rekisteröidä vieraan valtion agentiksi, vaatii Venäjän liittovaltion turvallisuus- ja korruptiontorjuntaprojektia johtava Vitali Borodin.

Borodin on tehnyt Venäjän valtakunnansyyttäjälle aloitteen joulupukin lisäämisestä agenttirekisteriin, kertovat Moscow Times sekä Borodin itse omalla Telegram-kanavallaan.

Borodinin perusteluiden mukaan joulupukin tuotemerkkiä käyttävät lukuisat ulkomaiset yritykset. Niiden korvatessa joulupukin venäläisen vastinparin pakkasukon yrittävät ulkomaiset yritykset peukaloida Venäjän perinteisiä arvoja.

Moscow Timesin mukaan Borodin aloite on jatkumoa Brjanskissa vaikuttavan ortodoksijärjestö Rossija Pravoslavnajan johtajan aiemmin joulukuussa tekemälle aloitteelle poistaa kaikki joulupukkihahmot kaupoista ja julkisilta paikoilta sekä korvata ne perinteisillä venäläisen uuden vuoden symboleilla – koska perhearvot ja ”aito juhlapyhien henki”.

Yksimielisiä ei Borodinin aivoituksesta Venäjälläkään olla: Borodin sai pyyhkeitä duumaedustaja Mihail Deljaginilta, joka kiirehti huomauttamaan, että agenttirekisteriin lisättävien tulee olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

– Outo ulostulo. Ihmiset uskovat, että perhearvoja tuhoavat lelut ja kuvat eikä valtion politiikka, joka talousyliopistomme mukaan pitää 60 prosenttia kansasta absoluuttisessa köyhyydessä, Deljagin sanoi Podjom-uutiskanavan keskustelussa.

Deljaginin mukaan yritys kreditoida mielikuvitushahmoja voi aiheuttaa haittaa niin syyttäjänvirastolle ja oikeusministeriölle kuin tätä kautta koko liittovaltiolle, koska se syö rekisterin uskottavuutta.

Borodin vastasi Deljaginin kritiikkiin neuvomalla tätä lukemaan kirjan The CIA and the world of Arts. Borodinin mielestä Yhdysvallat on 50 vuoden ajan rahoittanut arvojensa markkinointia käyttäen siihen miljardeja dollareita.

– Konsertit, festivaalit, näyttelyt, musiikki, elokuva ja joulupukki ovat myöskin osa ”soft poweria”, Borodin jatkoi.

Soft power tarkoittaa pehmeää vallankäyttöä: esimerkiksi kulttuuriviennin kautta tapahtuvaa poliittista vaikuttamista, jossa hyödynnetään vetovoimaa, kiehtovuutta ja muita vapaaehtoisuuteen perustuvia menetelmiä. Samaa yritetään, kun Venäjän lähetystön alaisuudessa toimiva Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus järjestää helsinkiläisille neuvostoliittolaisten elokuvien esitysiltoja.

– Tämä on kylmän sodan kulttuurinen rintama. Ihminen katsoo elokuvia tai piirrettyjä, murehtii tai nauraa, ja samaan aikaan monia vapauksia vasaroidaan päähän – mikä, säännönmukaisesti, ei johda hyvään. Niinpä hyvä joulupukki osoittautuu todellisuudessa Pentagonin pahikseksi, Borodin selitti.

Vitali Borodin tunnetaan Venäjällä innokkaana agenttirekisterin kasvattajana. Tämän miehen ansioiksi lasketaan, että Neuvostoliiton menestynein laulaja Alla Pugatšova on ”vieraan valtion agentti” kritisoituaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Borodin on hankkinut agenttirekisteriin niin monta luovien alojen edustajaa, että riippumaton venäläismedia Meduza kutsui häntä viime vuonna otsikossaan nimellä serial snitch – sarjavasikka.