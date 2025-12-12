Jouluna lemmikki voi sairastua vakavasti, tarkista kotisi riskit

Joulu on iloinen yhdessäolon juhla myös perheen lemmikeille. Joulunviettoon liittyy kuitenkin monia tapoja, jotka voivat olla riski eläimen turvallisuudelle tai jopa hengelle. Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy muistuttaa asiasta tiedotteessa.

Hesy muistuttaa, että juhlapöydän antimia käsiteltäessä ja kodin joulusisustuksessa on aina mietittävä lemmikin turvallisuutta. Erityisen tärkeää varovaisuus on niissä perheissä, joissa lemmikin kanssa vietetään ensimmäistä yhteistä joulua.

– Oheiset vaaranpaikat tiedostamalla eläimenomistajat voivat vähentää joulunviettoon liittyvää onnettomuusriskiä. Kannattaa myös selvittää etukäteen lähimmän joulupyhinäkin päivystävän eläinlääkäriaseman yhteystiedot, Hesy ohjeistaa.

Ohessa on lueteltu tyypillisiä joulun vaaranpaikkoja lemmikeille.

Joulukoristeissa piilee vaara etenkin kissoille

Kiiltävät ja roikkuvat hopealankakoristeet houkuttelevat etenkin kissoja leikkiin. Jos kissa pureskelee ja nielee hopealankaa, kissan suoli voi tukkeutua, jolloin edessä on kiireellinen leikkaus. Lankamaisia joulukoristeita onkin syytä välttää lemmikkiperheissä tai sijoittaa ne lemmikkien ulottumattomiin.

Lasiset, alumiiniset ja paperiset koristeet kannattaa sijoittaa kuusen yläoksille. Lemmikki voi rikkoa koristeet puremalla niitä tai pudottamalla ne, jolloin niiden terävät reunat voivat repiä lemmikin tassua, suuta, kurkkua ja suolistoa ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Lahjanarut ja -rusetit on paras korjata heti lahjapakettien avaamisen jälkeen kannelliseen säilöön seuraavaa vuotta varten tai roskakoriin, jonka kansi on tiiviisti kiinni. Uteliaat lemmikit voivat muuten niellä narua tai rusetin, mikä voi aiheuttaa tukehtumisvaaran tai suolitukoksen.

Lumisadepallot tulee sijoittaa lemmikkien ulottumattomiin. Särkyneen pallon siruihin voivat satuttaa itsensä kaikki perheenjäsenet, mutta lemmikille myös pallon sisältämä neste voi olla vaaraksi. Vaikka lumisadepallojen neste on pääosin vettä, mukana voi olla esimerkiksi glyserolia tai pieni määrä etyleeniglykolia jäätymisenestoon. Ne ovat hyvin myrkyllisiä lemmikeille.

Jouluvalot voivat aiheuttaa eläimelle sähköiskun

Jouluvalot johtoineen voivat aiheuttaa sähköiskuja ja palovammoja, jos lemmikki pureskelee niitä. Johdot tulee suojata tai valot sammuttaa aina paikalta poistuttaessa. Joulukodin voi somistaa myös paristokäyttöisillä LED-valoilla.

Kynttilät on sammutettava aina huoneesta poistuttaessa. Kynttilät kannattaa sijoittaa paikkoihin, joihin lemmikki ei pääse, vaikka eläimen kanssa oltaisiinkin samassa huoneessa.

– Utelias lemmikki voi käräyttää liekissä viiksensä ja turkkinsa ja aiheuttaa jopa tulipalovaaran, Hesy muistuttaa.

Monet kukat ovat myrkkyä lemmikillesi

Joulukuusi on syytä laittaa niin tukevasti pystyyn, ettei se kaadu ja vahingoita lemmikkiä. Kissatalouksissa joulupuu kannattaa kiinnittää joko seinään tai kattoon, jos suinkin mahdollista, sillä moni kissa pitää kuusta mitä mainiompana kiipeilypuuna.

Kissat ja koirat saattavat intoutua syömään kuusenneulasia ja -oksia, jotka voivat ärsyttää ja vahingoittaa suuta. Tällaiset lemmikit kannattaa pitää omistajien poissa ollessa eri huoneessa kuin joulupuu.

Monet suositut joulukukat, kuten muun muassa hyasintti, amaryllis, lilja ja tulppaani, ovat myrkyllisiä lemmikeille. Lemmikeille myrkytön joulukukka on esimerkiksi joulukaktus. Verkkouutiset on kertonut myrkyllisistä kasveista aiemmin tässä jutussa.

Jouluherkut eivät kuulu lemmikin suuhun

Monet ihmisten jouluherkut ovat haitallisia lemmikeille. Näihin kuuluvat esimerkiksi suklaa, ksylitolipitoiset makeiset, rusinat, mantelit sekä ruoista jääneet luu- ja rasvatähteet.

– Varmista, että lemmikki ei pääse nappaamaan pöydältä ihmisten juhla-antimia, Hesy muistuttaa.

Omistajan pitää myös varmistaa, ettei lemmikki pääse tekemään tuttavuutta kinkkuverkon kanssa. Se voi lemmikin vatsaan joutuessaan aiheuttaa hyvinkin vakavia ongelmia.

Jos juhlan yhteydessä on tarjolla alkoholipitoisia juomia, varmista, ettei juomia jää vartioimatta paikkoihin, joissa eläin voi päästä maistamaan niitä. Eläinten elimistö metabolisoi alkoholia paljon ihmisten elimistöä hitaammin ja pienetkin annokset voivat aiheuttaa vakavan myrkytyksen. Kerromme aiheesta tarkemmin tässä jutussa.

– Muistathan, että koristeet, narut ja jouluherkut voivat olla vaarallisia vielä roskiksessakin. Kun poistut kotoa, vie samalla roskat, jotta utelias lemmikki ei pääse tutkimaan niitä poissa ollessasi, Hesy jatkaa.

Anna myös eläimelle joulurauha

Jouluhulinan keskellä eläimellekin pitää muistaa antaa joulurauha. Etenkin arat kanit ja kissat saattavat haluta hakeutua turvaan ja rauhoittumaan huonekalujen alle, kuljetuskoppaan tai erilliseen huoneeseen. Varmista, että lemmikillä on oma tila, johon se voi halutessaan vetäytyä.

Lemmikkiä kannattaa jouluna hemmotella ylimääräisten herkkujen sijaan ajalla.

– Tarjoa lemmikille vaikkapa iloinen leikkihetki, jonka tempon ja keston lemmikki saa määritellä! Muista kuitenkin, että tärkeintä on ottaa huomioon lemmikkien lajityypilliset tarpeet ja tyydyttää ne vuoden jokaisena päivänä, niin juhlana kuin arkena, Hesy neuvoo.

