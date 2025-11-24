Joulu voi ekonomistin mukaan tuupata talouden nousuun

Suomalaiset aikovat käyttää joulun viettoon tänä vuonna keskimäärin 460 euroa kotitaloutta kohti, selviää Lähitapiolan uudesta Arjen katsaus -kyselystä.

Summa pitää sisällään kaikki joulunajan kulut lahjoista ruokiin, joulukoristeisiin, matkoihin ja muihin jouluvalmisteluihin.

Suomalaisten keskimääräinen joulubudjetti on tänä vuonna noin 40 euroa suurempi kuin viime vuonna. Joulubudjetit kasvoivat ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2021.

– Joulun ihme ei petä. Suomalaiset kuluttajat ovat olleet köysissä viimeiset viisi vuosineljännestä, joiden aikana yksityinen kulutus on laskenut meillä miltei kolme prosenttia. Samaan aikaan EU:ssa se on noussut keskimäärin kaksi. Vaikka ostovoima on kohentunut, rahat ovat jääneet säästöön, sanoo LähiTapiola Varainhoidon ekonomisti Hannu Nummiaro tiedotteessa.

– Voi olla, että joulun ihme käynnistää uuden valon, luottamuksen, kulutuksen ja talouden nousukauden – tai sitten käy niin, että suomalaiset keskittävät ilon hetkensä joulunpyhiin ja palaavat säästämisen ja varautumisen tielle loppiaiseen mennessä, hän jatkaa.

Naiset sanoivat käyttävänsä jouluun tänä vuonna noin 20 prosenttia (80 euroa) enemmän rahaa kuin viime vuonna. Miehillä joulubudjetti pysyi ennallaan. Lapsettomissa ja yhden lapsen talouksissa jouluun aiotaan käyttää selvästi enemmän rahaa kuin viime vuonna.

– Naisilla ostovoima on noussut viime vuosina enemmän kuin miehillä, mikä johtuu etenkin hyvistä palkankorotuksista julkisilla, naisvaltaisilla aloilla. Voi olla, että naiset ovat onnistuneet paikkaamaan inflaation syömiä säästöpuskureitaan hieman paremmin kuin miehet, mistä syystä jouluun voitaisiin satsata vähän enemmän. Naisilla myös työttömyysaste on parempi kuin miehillä, vaikkakin naisilla työttömyys on vuodessa noussut hieman enemmän, Nummiaro sanoo.

Lähitapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 1 018 henkilöä 24.–31.10.2025 välisenä aikana. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyn vastaajat edustavat Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä koko aineiston tasolla.