Joukot pysyvät jatkuvassa liikkeessä – näin Terra-ryhmä torjuu hyökkääjää

Wall Street Journal on tutustunut nelikoptereita käyttävän ukrainalaisen tiedustelujoukkueen toimintaan Nikolajevin-Hersonin rintamalla Etelä-Ukrainassa. Etulinjayksiköiden silminä toimiva joukkue tunnetaan nimellä Terra-yksikkö (Pidrozdil Terra).

Yksikkö on esimerkki siitä, kuinka Ukrainan asevoimat ovat todellakin kansanarmeija, jonka muodostavat tavalliset kansalaiset. Terra-yksikön muodostaa kaveriporukka, joka tunsi toisensa historian uudelleen näyttelemisryhmästä. Erityisesti he esittivät 1400-luvun flaamilaisritarien taisteluita.

Joukkue on nimetty Warhammer 40 000-videopelissä olevan kotiplaneetan mukaan. Joukkueenjohtajana toimii Abdulla, joka on ottanut salanimensä vuoden 1970 neuvostoelokuvasta ”Aavikon laki”.

Joukkue muodostuu pääasiassa nuoresta kiovalaisesta keskiluokasta. Abdullalla on oikeustieteen tutkinto ja harrastuksenaan moottoripyöräily. Hänen taistelutoverinsa Zhora yhdisteli lainoja pankissa ja insinööri Thor toimi projektipäällikkönä. He ovat kaikki 33-vuotiaita.

Alkujaan yksikkö aloitti Kiovan aluepuolustuksen joukkueena, mutta nykyään se toimii Nikolajevin rintamalla jalkaväkiprikaatin apuna tiedustellen drooneilla venäläisten asemia ja ohjaten tykistötulta.

Yksikön viimeisimpien julkaisemien videoiden mukaan se on toiminut yhteistyössä 28. erillisen mekanisoidun prikaatin ja 131. erillisen tiedustelupataljoonan kanssa.

Uusi sodankäyntitapa

Abdullalla on rintamakokemusta jo sodan ensivaiheesta 2014-2015. Tosin sota on nyt erilaista, kun se keskittyy lennokkitiedusteluun ja sen pohjalta tehtyihin tykistöiskuin.

Kyse on uudenlaisesta lennokkeihin perustuvasta sodankäynnistä, jota on pohjustettu Syyriassa ja Irakissa sekä Vuoristo-Karabahin toisessa sodassa vuonna 2020.

– Nyt sota on erilaista. Kuten väki täällä sanoo, olet jo tehnyt virheen. jos tilanne kehittyy tulenvaihdoksi. Ensimmäisen sotakomennukseni aikana ajattelin, että mitkä ihmeen lennokit. Minun tulee olla oikea mies ja etsiä vihollinen kivääri olallani. Nyt olen vanhempi ja viisaampi.

Joukkue käyttää pääasiassa kaupasta saatavia nelikoptereita. Vihollisen asemat tiedustellaan DJI Mavic 3-kuvauskopterilla, jonka paketin saa ostettua kaupasta noin 3000 eurolla. Lysitšanskin taistelun kokemukset opettivat, etteivät venäläisten häirintälaitteet ja elektroninen sodankäynti tehoa näihin nelikoptereihin.

Kun venäläisten asemat on todettu, vaihdetaan tulenjohtoa varten isompaan DJI Matriceen, jonka myyntihinta on noin 10 000 euroa. Se pysyy ilmassa kauemmin ja sen parempi optiikka mahdollistaa suuremman etäisyyden vihollislinjoihin. Kohdetta ja tulen vaikuttavuutta seurataan tablettiruudun kokoiselta päätteeltä.

Tykistötaistelustrategiana on jatkuvien iskujen tekeminen. Erona aiempaan on se, että nyt ukrainalaiset ja venäläiset ovat tulenkäytön osalta tasoissa. Molemmat ampuvat yhtä paljon.

– Ehkä heillä on nykyään ammukset vähissä. Ehkä he säästävät niitä hyökkäystä varten. Tai ehkä heidän komentajansa on tapaamisessa päämajassa eivätkä he ammu ilman häntä, sanoo Abdulla.

Betonisuojassa olevaan venäläispanssariin on vaikea saada vahinkoa aikaiseksi, mutta isku saattaa houkutella esiin muita vihollisasemia, joita vastaan hyökätä.

Molempien osapuolten tykistötulen tarkoituksena on pitää vihollinen varpaillaan, vaikka fyysistä vahinkoa ei aiheutettaisikaan.

– Täällä leikitään kissaa ja hiirtä. Heidän tulee olla paineen alaisina joka päivä. Se on erittäin tärkeää. Jos me aloitamme jokin päivä hyökkäyksen tai he aloittavat, tulee heidän olla demoralisoituja ja väsyneitä, huomauttaa Abdulla.

Välillä Terra-yksikön miesten pitää mennä poteroihin, kun kuulevat venäläiskranaattien viheltävän ilmassa. Samalla otetaan puhelimella yhteyttä vaihtuvaan ukrainalaiseen tykistöyksiköön, jonka käytettävissä olevaa kaliiperia tai edes yksikön nimeä ei kysellä tietojen salaamiseksi viholliselta.

Joka päivä Terra-yksikkö ohjaa tykistöiskuja venäläisten asemiin. Ongelma vain on, että tuhottavaa riittää.

– Jonkin verran demoralisoivaa on, että heillä on niin paljon tavaraa. Kun jotain on edeltävänä päivänä räjäytetty, on se seuraavana päivänä korvattu, sanoo Zhora.

Terra-yksikkö ei jää paikoilleen, vaan on jatkuvasti liikkeessä. Se saapuu aamulla asemiinsa, tiedustelee ja johtaa tulta ja päivän lopuksi poistuu paikalta, erityisesti jos omat asemat ovat paljastuneet. Tavarat ja nelikopterit pakataan, ja töihin palataan seuraavana päivänä.

– Olemme jälleen huomenna kalastamassa. Ja me olemme suurin peto näillä vesillä, sanoo Abdulla.