Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjän BM-27 Uragan -raketinheitin Ukrainan rintamalla. / Zvezda

Joukkoja siirretään asemiin – varoitus uudesta hyökkäyksestä

Kremlin arvioidaan kokoavan reservejään Donetskin alueelle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän väitetään valmistelevan uutta hyökkäystä Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin kaupungin lähialueella.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan rintamalohkolle on keskitetty noin 100 000 venäläissotilasta. Pokrovskin hallinnasta on käyty kiivaita taisteluita jo yli vuoden ajan, mutta Kremlin aiempi hyökkäys hyytyi kaupungin liepeille keväällä.

Raskaista tappioista huolimatta Vladimir Putinin kesähyökkäyksen tulokset ovat jääneet laihoiksi. Venäläisjoukot saivat hallintaansa touko–elokuussa noin 2 000 neliökilometriä eli 0,3 prosenttia Ukrainan maa-alasta.

Venäjä onnistui loppukesästä ujuttamaan pieniä jalkaväkiryhmiä läpi Ukrainan puolustuslinjasta Pokrovskin itäpuolella sijaitsevan Dobropilljan suunnalla. Tilanne näytti asiantuntijoiden mukaan hetkellisesti hälyttävältä, mutta laajempaa läpimurtoa ei tapahtunut Ukrainan tuotua paikalle nopeasti lisäjoukkoja.

Ne katkaisivat venäläisten hyökkäyskärjen ja tuhosivat saarroksiin jääneet ryhmät ennen kuin Venäjä ehti hyödyntää äkillistä menestystään.

Rintamatilannetta avoimista lähteistä seuraavat tutkijat ovat tehneet havaintoja, jotka vaikuttavat tukevan Volodymyr Zelenskyin lausuntoja. Venäjä ilmeisesti pitää edelleen Dobropilljan lähialuetta Ukrainan puolustuksen heikkona kohtana. Alueelle on siirretty viime viikkoina panssarikalustoa pitkän rintaman muista osista.

Ukrainan joukot kertoivat pitkin kesää venäläisten hyökkäävän lähinnä jalkaväen turvin ja käyttävän panssariajoneuvoja aiempaa vähemmän. Tätä selitettiin Ukrainan droonien aiheuttamalla uhkalla. On myös mahdollista, että Venäjä säästeli kalustoa tulevia hyökkäysoperaatioita varten.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)