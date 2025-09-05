Joukkoja siirretään asemiin – varoitus uudesta hyökkäyksestä

Venäjän väitetään valmistelevan uutta hyökkäystä Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin kaupungin lähialueella.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan rintamalohkolle on keskitetty noin 100 000 venäläissotilasta. Pokrovskin hallinnasta on käyty kiivaita taisteluita jo yli vuoden ajan, mutta Kremlin aiempi hyökkäys hyytyi kaupungin liepeille keväällä.

Raskaista tappioista huolimatta Vladimir Putinin kesähyökkäyksen tulokset ovat jääneet laihoiksi. Venäläisjoukot saivat hallintaansa touko–elokuussa noin 2 000 neliökilometriä eli 0,3 prosenttia Ukrainan maa-alasta.

Venäjä onnistui loppukesästä ujuttamaan pieniä jalkaväkiryhmiä läpi Ukrainan puolustuslinjasta Pokrovskin itäpuolella sijaitsevan Dobropilljan suunnalla. Tilanne näytti asiantuntijoiden mukaan hetkellisesti hälyttävältä, mutta laajempaa läpimurtoa ei tapahtunut Ukrainan tuotua paikalle nopeasti lisäjoukkoja.

Ne katkaisivat venäläisten hyökkäyskärjen ja tuhosivat saarroksiin jääneet ryhmät ennen kuin Venäjä ehti hyödyntää äkillistä menestystään.

Rintamatilannetta avoimista lähteistä seuraavat tutkijat ovat tehneet havaintoja, jotka vaikuttavat tukevan Volodymyr Zelenskyin lausuntoja. Venäjä ilmeisesti pitää edelleen Dobropilljan lähialuetta Ukrainan puolustuksen heikkona kohtana. Alueelle on siirretty viime viikkoina panssarikalustoa pitkän rintaman muista osista.

Ukrainan joukot kertoivat pitkin kesää venäläisten hyökkäävän lähinnä jalkaväen turvin ja käyttävän panssariajoneuvoja aiempaa vähemmän. Tätä selitettiin Ukrainan droonien aiheuttamalla uhkalla. On myös mahdollista, että Venäjä säästeli kalustoa tulevia hyökkäysoperaatioita varten.

🇷🇺Russia is finalizing its strategic regrouping.

Having redeployed forces from Sumy and Kherson, its offensive will likely enter a new phase soon. pic.twitter.com/U4CILpUwLn — Unit Observer (@WarUnitObserver) August 30, 2025