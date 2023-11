Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Kiljusen (sd.) mukaan Venäjän toimet Suomen itärajalla korostavat entisestään Suomen päätöksiä liittoutua sotilaallisesti. Venäjän on epäilty ”rankaisevan” Suomea Nato-jäsenyyteen tai Yhdysvaltain puolustusyhteistyösopimukseen (DCA) liittyen.

– Jos tällaiset ovat Venäjän toimet ja motiivit, onpa hyvä että liityttiin sinne Natoon, puuskahtaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Verkkouutisten Asiakysymys-videohaastattelussa. Kiljunen vastusti vuosikymmeniä Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta joutui tarkistamaan kantaansa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyösopimus on keskustelussa ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa keskiviikkona. Kiljunen sanoo, että hänen tiedossaan on hyvin jo sopimusluonnoksen rakenne sisältöineen. Kyse on kuitenkin laajemmasta kokonaisuudesta eikä valiokunta tee tässä vaiheessa mitään ”lopullisia päätöksiä”.

Kiljusen mukaan Suomen ja Yhdysvaltain neuvotteleman DCA-sopimuskehikon muodostavat käytännössä kolme asiakirjaa:

– Yksi on sopimus, jonka luonnos on valmis. Kaksi on hallituksen esitys, joka perustelee sopimuksen ja antaa sen sisällölle tulkinnan ja kolmas on eduskunnan tekemä ratifiointipäätös. Nämä kolme asiakirjaa muodostavat sopimuskehikon kokonaisuudessaan ja sen aika tulee luultavasti vasta keväällä, kun koko paketti on valmis, hän ennakoi.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on eletty hektisiä aikoja. Ulkoasiainvaliokunnasta on aiemmin moitittu hallituksia ja valtiojohtoa siitä, ettei valiokuntaa ole pidetty riittävästi ajan tasalla. Tällä hallituskaudella näihin moitteisiin ei ole Kiljusen mukaan mitään aihetta.

– Hallitus on koko ajan pitänyt meidät tarkasti perillä siitä, mitä tapahtuu – mukaan lukien tämä DCA-sopimus.