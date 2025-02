Jorma Ollila: Suomen kasvun ydinongelma on syvällä asenteissa

Suomessa pitäisi rohkeammin tavoitella kasvua ja arvostaa riskinottoa, kehottaa Sitran hallituksen puheenjohtaja ja Nokian entinen johtaja Jorma Ollila Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan.

– Suomella on pian takanaan 20 talouskasvun menetettyä vuotta. Kansalaiset eivät kuitenkaan ole nousseet barrikadeille vaatimaan muutosta. Entä ovatko hallitukset perustaneet kriisiohjelmia, joilla kasvua saataisiin viimein aikaan? Pikemminkin ne ovat keskittyneet ratkaisemaan muita kriisejä rahalla. Samalla kun taloutemme on surkastunut, huomio on ollut säästämisessä, sotessa, pandemiassa, Venäjässä ja työmarkkinoilla, Ollila kuvaa Suomen tilannetta.

Kasvuasennetta tarvitaan Ollilan mukaan kaikilla tasoilla, jotta talouskasvua saadaan aikaan.

– Siinä missä suomalaisyritykset ovat viime vuosina keskittyneet kannattavuuteen, Ruotsissa omistajat ovat halunneet kasvua. Ero on dramaattinen, ja seuraukset näemme, hän toteaa.

Ollila viittaa kirjoituksessaan talousnobelisti Bengt Holmströmiin, jonka mukaan Suomen tautina on valtioriippuvuus.

– Olen samaa mieltä, mutta sanoittaisin asian toisin: ajattelemme aivan liian pienesti ja tyydymme aivan liian vähään. Riskejä pelätään, riskejä ottaneille ja sen seurauksena epäonnistuneille naureskellaan, eikä onnistuneen riskinoton myötä vaurastuneita arvosteta, Ollila kirjoittaa.

Ollila muistuttaa, miten Suomi on ennen noussut kasvun uralle.

– Yrityksille suunnattu julkinen innovaatiorahoitus kaksinkertaistettiin 1990-luvulla muutamassa vuodessa. Koulutusjärjestelmä vastasi nopeasti kasvavan tieto- ja viestintäteknologian työntekijätarpeisiin. Onnistuimme. Nousimme lamasta nopeaan kasvuun, Ollila kirjoittaa.

– Nytkin istuva hallitus panee miljardi euroa lisää tutkimukseen ja kehitykseen. Hienoa! Mutta vielä tarvitaan rahoitusta suuntaavat ja muiden alojen täydentävät toimet, hän jatkaa.

Kasvun tavoittelu vaatii hänen mukaansa kaikkien osapuolten yhteistyötä ja oikeita kannustimia.

– Suomen kasvun ydinongelma on syvällä asenteissa. Saattamalla kasvun kannustimet kuntoon myös asenteet alkavat muuttua, Ollila kirjoittaa.

– Kasvun tavoittelu on kansantaloudessa vuosikymmenien projekti, joka pitäisi aloittaa nyt – yhteiskuntapolitiikan kiistattomana kärkiteemana.