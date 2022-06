Jopa sormenjäljet pyyhitään lasista – Näin Vladimir Putinin ”biomateriaalia” suojellaan

Ranskalainen Paris Match uutisoi hiljattain Venäjän presidentti Vladimir Putinin turvamiesten keräävän matkoilla presidentin virtsan ja ulosteet erityiseen matkalaukkuun.

Sisäpiirin lähteistään tunnetun toimittaja Farida Rustamovan mukaan totuus on kuitenkin hieman erilainen. Rustamova kertoo Putinin ”biomateriaalin” suojelusta tästä löytyvässä artikkelissaan.

Venäjän presidentin terveydentila on ollut jo vuosikausia jatkuvan spekulaation kohde. Julkisuuteen asiasta ei ole kerrottu käytännössä yhtään mitään. Toistuvat sairaushuhut ovat saaneet lisää vettä myllyyn sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tiedustelu kertoi kesäkuun alussa Putinin sairastavan tiettävästi pitkälle edennyttä syöpää. Asiantuntijat ovat suhtautuneet väitteisiin varoen, mutta niitä on pidetty täysin mahdollisina. Presidentin tiedetään kärsineen aiemmin ainakin pahoista selkävaivoista.

Farida Rustamova kuvailee Venäjän presidenttiä vainoharhaiseksi. Hän muistuttaa esimerkiksi tapauksesta, jossa paljastui, että Vladimir Putinin mukana kulki kesäkuun 2018 Itävallan matkalla oma erillinen vessa, joka sijoitettiin Wienin kulttuurihistoriallisen museon ulkopuolelle presidentin vierailun ajaksi (video alla).

Presidentinhallinnossa työskennellyt nimettömänä pysyttelevä Vladimir Putinin tuttava kertoo Rustamovalle, että oma vessa on kulkenut presidentin mukana vuosikaudet – ilmeisesti 2000-luvun alusta lähtien. Kotimaan matkoilla näin ei tiettävästi toimita.

Lähde paljastaa, että vessakäytännön lisäksi Vladimir Putin juo vain mukana tuoduista laseista. Myös lasiin tulevia jälkiä varjellaan.

– Sitten se [juomalasi] joko pyyhitään huolellisesti ja kaikki jäljet poistetaan tai se viedään pois.

Tästä nähtiin esimerkki Venäjän presidentin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön tapaamisessa Punkaharjulla kesällä 2017. Tuolloin Putinin turvamiehet veivät presidentin puhujakorokkeelle tiedotustilaisuuteen tuodun lasin pois, korvasivat sen omalla lasillaan ja täyttivät sen venäläisten mukanaan tuomasta vesipullosta.

Putinin tuttavan mukaan jopa sormenjälkien jäämistä eri paikkoihin valvotaan ja pintoja, joihin presidentti on koskenut, pyyhitään. Lähde toteaa, että presidentin ”biomateriaalia” kohdellaan huippusalaisena tietona.

Hän muistuttaa, että virtsasta ja ulosteista voidaan saada runsaasti tietoa henkilön perimästä ja mahdollisista sairauksista sekä esimerkiksi lääkityksestä.

