Jopa 15-vuotiaita värvätty rahamuuleiksi

Kun rikolliset ovat saaneet huijattua uhriltaan rahaa, on varat saatava turvaan pankeilta ja viranomaisilta. Tähän käytetään niin sanottuja muulitilejä, joiden avulla rahan alkuperää saadaan häivytettyä.

– Luovuttamalla tilinsä muulitiliksi saattaa syyllistyä jopa törkeään rahanpesurikokseen. Rikosoikeudellisen vastuun ohella ainakin luottotiedot ovat todennäköisesti mennyttä, varoittaa Finanssiala ry:n rikos- ja petostorjunnasta vastaava johtaja Niko Saxholm tiedotteessa.

Hän kertoo, että rikolliset värväävät muuleiksi jopa 15-vuotiaita. Muulina toimiminen ei oikeastaan vaadi itse muulilta mitään.

– Muuli saa rikollisilta korvauksen, ja muutaman satasen palkkio voi olla nuorelle houkutteleva tarjous helposta työstä. Muuleja värvätään erityisesti Telegramissa ja muissa anonyymeissä pikaviestipalveluissa.

Saxholm muistuttaa, että poliisille kiinni jää useimmiten juuri tilin omistaja, eivät suinkaan varsinaiset rikolliset, jotka osaavat peittää jälkensä.

Muulien työnantajat ovat toisinaan ammattirikollisia, jotka vastaavat usein myös huume- ja ihmiskaupasta. Yhteistyön jatkamisesta kieltäytyminen voi johtaa jopa väkivaltaan tai sen uhkaan.

– Vaikka pankkitilin luovuttaminen korvausta vastaan saattaa tuntua houkuttelevalta, siihen ei missään nimessä pidä ryhtyä. Oman tulevaisuutensa vaarantamisen ohella on tukemassa väkivaltaista kansainvälistä rikollisuutta, Saxholm sanoo.

Hän kertoo, että nykylainsäädännön mukaan pankki ei saa varoittaa muita pankkeja, jos saa tietoonsa tilinumeron, jota käytetään esimerkiksi huijattujen varojen siirtämiseen. Pankkien havaitsemista muulitileistä ei voi myöskään pitää listaa

– Muuleja saataisiin suitsittua entisestään, jos pankit voisivat varoittaa nopeasti muita pankkeja epäilyttävästä rahaliikenteestä. Näin rikollisen rahan väyliä saataisiin katkottua, Saxholm toteaa.