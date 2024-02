Jopa 15 000 nepalilaisen arvioidaan sotivan Venäjän riveissä

Useiden lähteiden mukaan jopa 15 000 nepalilaismiehen arvioidaan liittyneen Venäjän armeijaan, uutisoi CNN.

Venäjä on houkutellut vierastaistelijoita vähintään 2000 dollarin suuruisella kuukausipalkalla, joka on joidenkin taistelijoiden mukaan kohonnut jopa 4000 dollariin. Myös nopeutettu väylä Venäjän passin saamiseksi houkuttelee, sillä Nepalin passi on yksi maailman huonompia, jopa Pohjois-Koreaa huonompi. Himalajan alueella sijaitseva maa on yksi maailman köyhimpiä.

Nepalin hallituksen mukaan noin 200 Nepalin kansalaista taistelee tällä hetkellä Venäjän armeijassa ja vähintään 13 nepalilaisen tiedetään kuolleen hyökkäyssodassa. Virallisten lukemien arvioidaan kuitenkin jäävän reippaasti alakanttiin todellisuudesta.

Nepalilainen oppositiopoliitikko ja entinen ulkoministeri Bimala Rai Paudyal kertoi Nepalin parlamentin ylähuoneelle torstaina, että venäjältä palanneiden vierastaistelijoiden mukaan 14 000–15 000 nepalilaista taistelee etulinjassa. Hän vaatii Venäjän hallitusta paljastamaan tiedot, kuinka monta vierastaistelijaa on liittynyt Venäjän riveihin.

Katmandulainen poliitikko ja aktivisti Kritu Bhandari johtaa Venäjälle taistelemaan lähteneiden perheenjäsenten ryhmää. Hän kertoo noin 2000 perheen olleen häneen yhteydessä viime viikkoina ja pyytäneet apua saadakseen yhteyden kadonneisiin perheenjäseniinsä tai tuomaan Venäjältä tavoitetut nepalilaistaistelijat kotiin.

CNN:n haastatteleman vierastaistelijan mukaan ongelmia aiheuttaa etenkin kielimuuri sekä nopea ja puutteellinen sotilaskoulutus.

Nepalin hallitus on nyttemmin kieltänyt kansalaisia matkustamasta Venäjälle töihin sekä kiristänyt vaatimuksia kansalaisille, jotka pyrkivät Yhdistyneinen Arabiemiirikuntien kaltaisiin maihin vierailuviisumilla.

Nepalin ulkoministeri N.P. Saud kertoo CNN:lle hallituksen olevan huolissaan siitä, että Venäjä on rekrytoinut maan kansalaisia ja lähettänyt heitä sotatoimialueelle haavoittuvaisiin olosuhteisiin. Hänen mukaansa Venäjän varaulkoministeri vakuutteli viime kuussa ”hoitavansa asian” , mutta toistaiseksi Venäjä ei näytä edenneen asian kanssa. Saud tarjoutui myös matkustamaan Moskovaan selvittämään asiaa, mutta kutsua ei ole kuulunut.