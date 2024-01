Jokin muuttui ilmaiskuissa – ”venäläiset ovat shokissa”

Ukrainan tukipaketti on ollut kuukausia jumissa Yhdysvaltain kongressin sisäpoliittisten kiistojen vuoksi.

Valkoinen talo varoitti hiljattain Kremlin voivan voittaa sodan kevään aikana, sillä Ukrainan ilmatorjunta- ja tykistöammukset uhkaavat loppua ilman uusia toimituksia. Monet asiantuntijat ovat pitäneet tätä arviota turhan pessimistisenä, kunhan Ukraina keskittyy puolustukseen ja laajentaa liikekannallepanoa tarvittavalla tavalla.

Kongressin kiistaa on seurattu tarkasti Venäjällä. Sodan alun jälkeen suurimmat ohjus- ja lennokkihyökkäykset ukrainalaisia kaupunkeja vastaan tehtiin joulukuussa, kun kongressi siirtyi istuntotauolle ilman päätöstä tukipaketista.

King’s College -yliopiston sotatieteiden emeritusprofessori Lawrence Freedman huomauttaa blogissaan, että 11. joulukuuta Kiovaa kohti ammutut ohjukset torjuttiin onnistuneesti.

Seuraava viiden päivän pommitus alkoi 29. joulukuuta. Eri puolilla maata sijaitseviin kohteisiin laukaistiin 500 ohjusta ja räjähdelennokkia. Kiovassa kuoli 29. joulukuuta 30 ihmistä. Arviolta 45 kerrostaloa vaurioitui tai tuhoutui.

Uudenvuoden aattona Ukrainan ilmatorjunta pudotti 87 yhteensä 90 lennokista. Tammikuun 8. päivänä vain 18 yhteensä 51 ohjuksesta pudotettiin. Kremlin pommituskampanja on rauhoittunut tämän jälkeen ainakin tilapäisesti.

Venäjä on ampunut ukrainalaisiin asutuskeskuksiin helmikuun 2022 jälkeen yli 7 400 ballistista ja risteilyohjusta sekä 3 800 räjähdedroonia. Ilmatorjunnan haasteena on kohteiden suuri määrä ja harhautuskohteiden käyttö. Lennokit on maalattu mustiksi yöllisten havaintojen vaikeuttamiseksi. Pakokaasu ohjataan ulos laitteen etuosasta lämpökameroiden hämäämiseksi.

Ukrainalaislähde sanoi aiemmin CNN-kanavalle, että suoran reitin sijasta lennokit vaihtavat usein reittiään ja korkeuttaan.

– Näissä hyökkäyksissä on jotain erilaista. Pommituskampanja syksystä 2022 kevääseen 2023 oli kohdistettu Ukrainan kriittistä infrastruktuuria ja erityisesti sähköjärjestelmiä vastaan, Lawrence Freedman kirjoittaa.

Vuoden 2022 lopulla esitettiin vakavia huolia siitä, että suuria kaupunkeja olisi pakko evakuoida. Vauriot saatiin kuitenkin korjattua ja Ukrainan ilmapuolustusta vahvistettua länsimaiden avulla.

– Nyt kohteet ovat vaihtelevampia, tosin Ukrainan puolustusteollisuus on listan kärkipäässä, Freedman jatkaa.

Ukrainan asevoimat torjuu hyökkäyksiä suurella määrällä eri asejärjestelmiä. Käytössä on muun muassa Stinger-, SAMP/T-, NASAMS- ja Patriot-ohjuksia sekä Gepard-ilmatorjuntavaunuja.

Amerikkalaiset Patriot-ohjukset tarjoavat suojaa ballistisilta ohjuksilta ja Kremlin propagandan hehkuttamia hypersonisia asejärjestelmiä vastaan.

Patriotit ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi. Kaksi ohjuspatteria tuhosi touko–kesäkuussa 2023 kaikki 34 Kiovaa vastaan ammuttua ballistista ohjusta. Niiden kerrotaan pudottaneen toukokuussa viisi venäläistä sotilaskonetta vain minuuttien sisällä.

Patriot-järjestelmä on suojattu elektroniselta häirinnältä. Se pystyy seuraamaan noin sataa kohdetta samanaikaisesti ja ohjata muita torjuntaohjuksia niitä vastaan. Tutkia ja laukaisimia siirretään jatkuvasti vastaiskujen välttämiseksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on arvioinut niiden merkityksen erittäin suureksi.

– Venäläiset ovat shokissa. Ja suoraan sanottuna myös tukijamme ovat järkyttyneitä, että tämä järjestelmä toimii todellakin näin vahvasti, Zelenskyi sanoi.

