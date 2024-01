Vladimir Putinin ihmease paljastui flopiksi – Kiinassakin arvostellaan

Venäjän H-47M2 Kinzhal (tai Kinžal) -ohjukset ovat osoittautuneet haavoittuviksi jo 1970-luvulta lähtien kehitetylle Patriot-ilmatorjuntajärjestelmälle, joita on Ukrainan puolustusvoimien käytössä.

Venäjän johtaja Vladimir Putinin ”ihmeaseeksi” kutsuma ballistinen ohjus ei myöskään Ukrainan ja Yhdysvaltain julkaisemien raporttien mukaan osu maaleihinsa.

Kiinalainen, Shanghaista julkaistu, maan kommunistisen puolueen ja asevoimien hyväksymä Ordnance Industry Science and Technology -lehti vahvistaa väitteet ohjuksen epätarkkuudesta.

Business Insiderin siteeraama lehti kirjoittaa, miten Kremlin julistuksista huolimatta Kinzhalit eivät ole pystyneet merkittävästi muuttamaan tilannetta taistelukentällä.

Esitellessään ohjusta reilut viisi vuotta sitten Putin kutsui sitä maailman ensimmäiseksi liikehtimiskykyiseksi hypersooniseksi ohjukseksi. Shanghailaislehti kertoo kuitenkin, ettei Kinzhalin liikehtimiskykyä voi verrata oikeaan hypersooniseen ohjukseen ja sanoo sen lentoradan tekevän siitä alttiin Patriotin kaltaisille ilmatorjuntajärjestelmille.

Kiinan johtava sotilastieteellinen julkaisu sanookin Kinzhalin olevan periaatteessa vain ilmasta laukaistava versio taktisesta, ballistisesta Iskander-ohjuksesta. Se ei pysty liikehtimään yliääninopeudessa eikä sen kyky liitää ilmakehässä pitkiä matkoja vastaa odotuksia. Lehden mukaan ohjus perustuu vanhentuneeseen 80-luvun teknologiaan.

Kiinalaislehden asiantuntijoiden mukaan Kinzhalin ongelmaa pahentaa sen tehoton laukaisujärjestelmä sekä Venäjältä puuttuvat satelliitit, joilla ohjuksen tarkkuutta voitaisiin parantaa. Ohjus on integroitu MiG-31-hävittäjää modernimpaan Suhoi Su-34:ään, mutta niiden tappiot ovat olleet Ukrainassa niin suuret, että ohjukset laukaistaan kaukaa Venäjältä Ukrainan ilmatorjunnan ulottumattomista. Silloin Su-34 on taas liian hidas lavetti antamaan ohjukselle sen tarvitsemaa lähtönopeutta, jotta se ulottuisi Ukrainaan saakka.

Venäjällä ei julkaisun mukaan ole enää paljon Kinzhaleita varastossa. Institute for the Study of War -ajatushautomo arvioi joulukuussa, että Venäjä pystyy tuottamaan noin neljä Kinzhalia kuukaudessa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on antanut Kiinalle ensimmäisen tilaisuuden arvioida hypersoonisen ohjuksen tehokkuutta läntisiä järjestelmiä vastaan. Siinä mielessä Kinzhal on ollut kiinalaisille pettymys.

Arvio tulee asiantuntevalta taholta, koska kiinalaislehden artikkelit ovat tyypillisesti Kiinan aseteollisuuskompleksissa työskenteleviä tutkijoita, huomauttavat Defense Priorities -ajatushautomon Aasian johtaja Lyle Goldstein ja RAND-ajatushautomon analyytikko Nathan Waechter The Diplomatissa.