Jokaisen taloyhtiön on hoidettava tämä asia loppuvuoden aikana

Kaikkien asunto-osakeyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa ylläpito maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä, Suomen vuokranantajat muistuttaa tiedotteessa.

Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa, on osakkaiden vuoro toimia. Omistuksen rekisteröintiin osakkailla on kuitenkin aikaa lähtökohtaisesti kymmenen vuotta siitä, kun osakeluettelon siirto on tehty. Rekisteröintiä haetaan maanmittauslaitokselta.

Nykyisten omistajien asemassa taloyhtiössä ei tapahdu muutoksia ennen kuin mainittu kymmenen vuoden aika on kulunut loppuun.

Taloyhtiön hallitusten ja isännöitsijöiden olisi syytä herätä toimimaan viimeistään nyt, mutta osakkailla ei ole vielä mikään kiire.

– Voisi sanoa, että yhtiöillä starttaa maalisuora, mutta osakkaat voivat lähteä vasta alkuverryttelylle, kuvailee tiedotteessa Suomen vuokranantajat ry:n lakimies Saara Penttilä.

Maanmittauslaitoksen mukaan omistuksen rekisteröintihakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä kymmenen viikkoa. Tämänkin puolesta osakkaan voi siis olla vielä hyvä odotella, ennen kuin hakee rekisteröintiä.

– Osakkaiden joukossa on viime aikoina saattanut olla virheellinen käsitys, että heidänkin tulisi rekisteröidä omistuksensa vuoden loppuun mennessä, mikä on osin johtanut käsittelyajan pitenemiseen. Kuten todettua, näin ei kuitenkaan ole, Penttilä rauhoittelee.

Asunnon myyjän kannattaa jättää siirto ostajan vastuulle

Määräaika omistuksen rekisteröinnin hakemiselle lyhenee kahteen kuukauteen silloin, kun osakkeet vaihtavat osakeluettelon siirron jälkeen ensi kertaa omistajaa. Asunnon ostajan pitää siis hakea omistuksensa rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa kaupan teosta.

– Omistuksen rekisteröinti on näissä tilanteissa edellytys osakeoikeuksien saamiseen eli esimerkiksi yhtiökokoukseen osallistumisen edellytys. Ostajan kannattaakin ryhtyä tuumasta toimeen pian kaupan jälkeen, Penttilä muistuttaa.

Omistuksen rekisteröinti on maksullista, ja maksu peritään sen hakijalta. Silloin kun asunto-osakkeet ovat pankissa asuntolainan vakuutena, rekisteröintiä saattaa ostajan puolesta hakea myös pankki, joka voi veloittaa toimenpiteestä oman hinnastonsa mukaisia palvelumaksuja.

– Jos nykyinen omistaja on aikeissa myydä asuntonsa pian osakeluettelon siirron jälkeen, voikin olla myös taloudellisessa mielessä järkevää jättää omistuksen rekisteröinti ostajan tehtäväksi, Penttilä avaa.

Huoneistotietojärjestelmään siirtyminen on isoimpia muutoksia taloyhtiöissä ja asuntokaupassa pitkään aikaan. Taloyhtiöiden ja osakkaiden siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet voivat ensi vaiheessa tuntua vaikeaselkoisilta. Apua ja tukea on kuitenkin saatavilla kattavasti esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ja alan järjestöjen verkkosivuilla.

– Huoneistotietojärjestelmään siirtyminen tulee isossa kuvassa helpottamaan taloyhtiöiden ja asuntokaupan arkea, vaikka vielä tässä vaiheessa osa asioista tuntuisi epäselviltä. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole, Penttilä summaa.