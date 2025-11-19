Verkkouutiset

Työväen vappukulkue 1. toukokuuta 2018., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
”Jokainen näki kriisit tekosyiksi sosialismille”

  • Julkaistu 19.11.2025 | 14:00
  • Päivitetty 19.11.2025 | 14:28
  • Talous
Sanna Marinin hallitus lisäsi menoja 41 miljardilla eurolla.
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) finanssivalvojien tuoreesta raportista tulee ilmi, että Sanna Marinin (sd.) hallitus kasvatti Suomen menoja yhteensä yli 40 miljardia euroa. Tästä yli puolet oli muita kuin koronakriisin hoitoon liittyneitä menolisäyksiä.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) mukaan summa on ”hätkähdyttävä”.

– Kriisirahoitus valui pysyviin menoihin. Aidosti, yllättikö tämä nyt jonkun? Ja samaa olisi tulossa, jos demarit pääsisivät taas valtaan, Wallinheimo kirjoittaa X-palvelussa.

SDP, keskusta ja muut viime vaalikaudella hallitusvastuussa olleet puolueet ovat perustelleet menojen lisäyksiä koronapandemialla. VTV:n raportti kuitenkin osoittaa, että Marinin hallitus paisutti pysyvästi valtion budjettia enemmän kuin kriisin hoito olisi edellyttänyt.

– Marinin sosialistihallituksen eli nykyisen opposition suuri tarina on ollut, että kriisien takia piti sotkea julkinen talous. Jokainen näki kriisit vain tekosyiksi sosialismille ja nyt se on ihan tutkitustikin todistettu, kirjoittaa X:ssä kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.).

– Ei ollut tunkua siivousporukkaan, hän jatkaa ja viittaa siihen, että edellinen hallitus teki pysyviä menolisäyksiä ja nykyinen pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on joutunut niitä karsimaan valtion velkaantuessa.

Uusimmat
