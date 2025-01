Joka viides on kytkenyt turvatyynyn pois käytöstä

Turvatyynyt ovat kriittinen osa modernien autojen ajoturvallisuutta, joten niiden on tärkeää toimia oikein. Vahinkokorjaamo Autoklinikan kyselytutkimuksen mukaan noin viidennes suomalaisista on kuitenkin joskus kytkenyt auton turvatyynyn pois käytöstä.

Yleisin syy tähän on kyselyyn vastanneiden mukaan ollut lasten kuljetus, sillä lain mukaan lasta ei saa kuljettaa etuturvatyynyllä suojatulla istumapaikalla selkä menosuuntaan suunnatussa turvaistuimessa, ellei turvatyynyä ole tehty toimintakyvyttömäksi.

Autoklinikan aluepäällikkö Sami Jalosen mukaan vaikka turvatyynyn kytkeminen pois käytöstä olisi omassa autossa mahdollista, tätä ei yleensä suositella tehtäväksi kuin poikkeustilanteissa.

– Turvatyyny on autoissa elintärkeä apuväline, mutta väärässä tilanteessa lauetessaan se voi olla myös vaarallinen. Yleisten suositusten mukaan lapselle turvallisin paikka onkin mahdollisimman pitkään takapenkillä, selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa, hän muistuttaa.

Toiminta turvatyynyn laukeamisen jälkeen riippuu tyynyjen tyypistä. Tietyt tyynyt pyrkivät suojaamaan yksittäiseltä törmäykseltä ja tyhjenevät sitten, kun taas toisentyyppiset pysyvät täyttyneinä pidempään, suojaten useilta iskuilta.

Tyynyjen tyhjenemisen jälkeen tärkeintä on aina huolehtia onnettomuudessa mukana olleiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä soittaa apua.

– Turvatyyny on voimakas ja voi aiheuttaa lauetessaan vaurioita tuulilasiin ja autoon laajemminkin. Itse asiassa turvatyynyt on toisinaan suunniteltu tukeutumaan tuulilasiin lauetessaan – eli haljenneen tuulilasin korjautus nopeasti on arjessa tärkeää myös siksi, että se voi taata turvatyynyn oikeaoppisen toiminnan, Jalonen kertoo.

– Tyynyn lauettua auto kannattaa aina viedä tarkastettavaksi, vaikka syynä oleva kolaus olisi pieni, jotta vauriot voidaan arvioida ja turvavarustelut asentaa sekä testata uudelleen, Jalonen summaa.

Kyselyn toteutti Syno International Omnibus-tutkimuksena 12.–16. tammikuuta 2024. Kyselyyn vastasi verkossa 1 000 yli 18-vuotiasta suomalaista. Otos on väestöä demografisesti edustava.