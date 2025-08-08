Joka toinen on ollut tilanteessa, jossa työkaveri olisi pitänyt irtisanoa

Puolet työelämässä olevista kertoo olleensa tilanteessa, jossa työyhteisön edun mukaista olisi ollut jonkun työntekijän irtisanominen hänen toimintansa vuoksi. 39 prosenttia ilmoittaa, ettei ole ollut tällaisessa tilanteessa. Tulokset ilmenevät Suomen yrittäjien teettämästä työelämägallupista.
– Kysely osoittaa, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen voi olla koko työyhteisön etu. On kohtuutonta, että koko työyhteisö voi kärsiä jonkun toiminnan vuoksi, eikä työnantajalla ole riittäviä mahdollisuuksia irtisanoa työyhteisöä vahingoittavaa henkilöä, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen yrittäjistä sanoo tiedotteessa.
Arvio on maltillistunut tammikuusta 2024, milloin asiaa viimeksi tiedusteltiin.
– On hyvä, että entistä harvempi on ollut tilanteessa, jossa jonkun irtisanominen olisi työyhteisön edun mukaista. Heitä on kuitenkin edelleen työelämässä joka toinen, hän lisää.
Henkilöperusteista irtisanomista ollaan helpottamassa työsopimuslain muutoksella. Petteri Orpon (kok.) hallituksen odotetaan antavan asiasta esityksen eduskunnalle syksyllä.
– Tämä tuleva muutos on tärkeä erityisesti pienille yrityksille. Irtisanomisen helpottaminen madaltaa työllistämisen kynnystä ja rohkaisee yrittäjiä palkkamaan työntekijöitä. Uskomme, että irtisanomisen helpottaminen vahvistaa työllisyyttä sekä tuottavuutta, Rytkönen-Sandberg sanoo.
Joka kymmenes työelämägallupiin vastannut kertoo olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman perusteltua syytä. Valtaosa, 88 prosenttia, kiistää toimineensa näin. Luvut ovat pysyneet lähes ennallaan verrattuna aiempiin mittausajankohtiin tammikuussa 2024 ja syyskuussa 2023.
– Pidän määrää valitettavan suurena. Perusteeton sairauspoissaolo on väärin sekä työnantajaa että omaa työyhteisöä kohtaan. Ilmiöstä on päästävä eroon, Rytkönen-Sandberg sanoo.
Kyselyn toteutti Verian Suomen yrittäjien toimeksiannosta 5. – 11. kesäkuuta 2025. Vastaajina oli 1 093 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät ja lomautetut). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.
LUE MYÖS:
Tulivatko työpaikallesi muutosneuvottelut? Älä tee ainakaan tätä virhettä
Onko työporukkasi jakautunut kahtia? Nämä ovat etätyön vaaranmerkit
Yritykset haluavat työntekijät takaisin toimistolle – tämä virhe voi tulla kalliiksi