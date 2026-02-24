Joka toinen ei vertaile korkoja – säästöt makaavat käyttötilillä

Tavallinen käyttötili on edelleen suosituin säästämisen muoto, ilmenee saksalaisen säästöalustan Raisinin Suomessa teettämästä kyselytutkimuksesta.

Vastausten perusteella käyttötili oli ylivoimaisesti suosituin säästämisen muoto. Peräti 57 prosenttia kertoi säästävänsä rahaa käyttötilille. Vain joka kolmas (32 prosenttia) ohjasi rahansa korolliselle talletustilille tai määräaikaistalletuksiin. Rahasto- ja tai ETF-sijoituksiin säästöjään ohjasi vain alle kolmannes (29 prosenttia) vastaajista.

Kyselyssä ei erikseen kysytty, miksi vastaajat suosivat juuri näitä säästämismuotoja. Vastausten mukaan säästämisratkaisun valintaan vaikuttavat kuitenkin eniten matalat kustannukset ja helppokäyttöisyys.

Käyttötilille säästämisen ongelmana on se, että silloin säästäjä ei saa rahoilleen tuottoa, sillä käyttötilien korot ovat tyypillisesti olemattomia. Tulosten perusteella se ei monia haittaa, sillä Raisinin kyselyn mukaan joka toinen (49 prosenttia) ei ole edes verrannut eri säästämismuodoista maksettavia korkoja.

Sama ilmiö on havaittu muissakin aiemmin toteutetuissa kyselytutkimuksissa. Usein tilille säästämistä on perusteltu sillä, että se koetaan helpoksi ja vaivattomaksi tavaksi. Vaikka ihmisten tietoisuus osake- ja rahastosijoittamisesta on lisääntynyt viime vuosina, edelleen monet pitävät niitä vaikeina ja riskialttiina säästämisen tapoina.

Tulos vahvistaa käsitystä siitä, että moni suomalainen haluaa pitää säästämänsä rahat ennemmin turvallisessa mielletyssä paikassa kuin sijoittaa ne tuottavimpiin kohteisiin rahojen menettämisen pelossa.

Vaikka ihmisten rahatietoisuus ja taloustaidot ovat kohentuneet viime aikoina, vastaajista vain reilu puolet (54 prosenttia) kertoi laittavansa rahaa säästöön säännöllisesti. Tyypillisin säästöön laitettava summa oli 101–300 euroa kuukaudessa.

Säästäminen oli hieman yleisempää miesten (56 prosenttia) kuin naisten (54 prosenttia) keskuudessa. Ikäryhmistä ahkerimpia säästäjiä olivat yli 75-vuotiaat (66 prosenttia). Koulutustaustoja vertailtaessa ilmenee, että korkeakoulutetut säästivät rahaa ahkerammin kuin pelkän peruskoulun, lukion tai ammatillisen koulutuksen varassa olevat.

Kyselyn toteutti Bilendi Oy. Vastaukset kerättiin verkossa 27. marraskuuta – 2. joulukuuta 2025 välisenä aikana ja siihen vastasi tuhat yli 16-vuotiasta suomalaista.

