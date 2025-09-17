Joka seitsemäs ajaa sähköpotkulaudalla humalassa

Noin joka seitsemäs sähköpotkulautailija ajaa päihtyneenä viikonloppuiltaisin. Asia ilmenee poliisin neljässä kaupungissa elo-syyskuussa tehdyn valvonnan tuloksissa.

Jokainen ratsiassa kiinni jäänyt päihtynyt kuljettaja sai 200 euron suuruisen liikennevirhemaksun.

Valvontapäivät olivat perjantaina ja lauantaina 22.- 23. elokuuta sekä perjantaina 5. syyskuuta 2025. Valvontaa tehtiin ennalta suunnitellusti Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Joensuussa. Poliisi puhallutti yhteensä 478 sähköpotkulautailijaa.

Liikennevirhemaksu päihtyneenä ajamisesta määrättiin 70:lle sähköpotkulautailijalle. Päihtyneenä ajaminen korostui etenkin myöhäisillan tunteina, jolloin jopa noin viidennes puhallutetuista ajoi humalassa seuraamuksen arvoisesti.

Kahdessa eri kaupungissa, Oulussa ja Turussa, yhteensä noin viidesosalla seuraamuksen saaneista oli mukana laudalla myös matkustajia, mikä ei ole lain mukaan sallittua. Niin sanottuja maistelleita eli rangaistavuuden alle puhaltaneita oli noin kymmenen prosenttia puhallutetuista sähköpotkulautailijoista kolmessa kaupungissa (Helsinki, Oulu ja Joensuu).

Tieliikennelain mukaan ”moottorilla varustettua polkupyörää tai kevyttä sähköajoneuvoa ei saa kuljettaa siten, että kuljettajan veren alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että kuljettajalla tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.” Pykälä tuli voimaan 17. kesäkuuta 2025.

Poliisin mukaan sähköpotkulaudalla ajaminen päihtyneenä on lakimuutoksesta huolimatta edelleen yleistä. Kaikkiaan kesän aikana liikennevirhemaksu on määrätty jo noin 700:lle sähköpotkulautailijalle. Suurin osa seuraamusmaksuista on määrätty perjantaisin ja lauantaisin.

Tilanteessa on havaittavissa alueellista vaihtelua. Yleisintä sähköpotkulaudalla ajaminen humalassa on niissä kaupungeissa, joissa lautoja on tarjolla vuokrattavaksi.

Poliisi muistuttaa, että kesällä tulleen lakiuudistuksen tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta. Sähköpotkulaudalla ajaminen humalassa altistaa liikenneonnettomuuksille ja vaaratilanteille. Tavoitteena on vähentää myös sähköpotkulautailijoille ja muille tienkäyttäjille ja omaisuudelle koituvia vahinkoja ja muita kustannuksia.

– Poliisin toiveena on, ettei mitään kulkuneuvoa kuljetettaisi päihtyneenä. Tämä toive ei valitettavasti tule toteutumaan, jonka vuoksi poliisi tulee jatkamaan päihdevalvontaa kohdistuen kaikkien ajoneuvojen kuljettajiin, poliisi toteaa tiedotteessa.