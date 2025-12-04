Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lasagnea lautasella. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Joka neljäs nauttii ateriat sohvalla

  • Julkaistu 04.12.2025 | 11:16
  • Päivitetty 04.12.2025 | 11:36
  • Ruoka
Tutkimus selvitti suomalaisten ruokailutavat.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ruokailupaikat valikoituvat kotona eri tavoin eri ikäryhmien keskuudessa, ilmenee Asuntosäätiön tutkimuksesta.

Neljännes suomalaisista syö mieluiten sohvalla tai nojatuolissa. Sohvasyöminen on erityisen yleistä 25–34-vuotiailla, joista lähes kolmannes valitsee nojatuolin tai sohvan ruokailupaikakseen. Yli 55-vuotiaat suomalaiset pyhittävät ruokahetket ja aterioivat muita ikäryhmiä useammin ruokapöydän ääressä. Näin tekee 64 prosenttia ikäluokan vastaajista.

– Tutkimuksemme mukaan nuorten ja vanhempien ruokailutavat eroavat suurestikin toisistaan. Vanhemmat ikäryhmät pitävät kotona kiinni perinteisistä ruokailutavoista, kun taas nuoremmilla ruokahetki saattaa olla rennompi ja vapaamuotoisempi, toteaa Asuntosäätiön viestintäjohtaja Johanna Otranen tiedotteessa.

Tutkimuksesta selviää myös, että suomalaiset ruokailevat kotona joko perheen kesken tai yksin.

Illallisvieraat ovat suomalaiskodeissa harvinaisia. Vain kolme prosenttia vastaajista kertoo, että kotona käy usein ruokavieraita. Joka kolmas syö päivittäin yhdessä perheen kanssa, ja toisaalta lähes yhtä moni (30 prosenttia) kertoo syövänsä kotona yleensä itsekseen.

Yksin ruokailemisen yleisyyttä selittää osaltaan yksin asumisen yleisyys. Vuonna 2024 Suomessa oli yli 1,3 miljoonaa yksin asuvaa. Yksinasuvat myös yhdistävät ruokahetkeen muita ikäryhmiä useammin jonkin ajanvietteen, kuten television katselun tai puhelimen selailun.

Nuorilla älylaitteet ja muut viihdykkeet kuuluvat useimmiten ruokahetkiin. Jopa puolet 18–24-vuotiaista selaa puhelinta, tietokonetta tai lehteä syödessään. Tapa on yleinen kaikissa ikäryhmissä, mutta harvinaisin yli 55-vuotiailla, joista vain joka viidennellä viihdykkeet ovat osa ruokailua. Television katselu ruokailun yhteydessä on yleistä kaikissa ikäryhmissä: 37 prosenttia vastaajista kertoo syövänsä TV:n ääressä.

Vaikka ruoan tilaaminen ja ravintoloissa syöminen on koko ajan tavallisempaa, tutkimuksen mukaan yhä lähes joka toinen kertoo laittavansa ruokaa päivittäin

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)