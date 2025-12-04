Joka neljäs nauttii ateriat sohvalla

Ruokailupaikat valikoituvat kotona eri tavoin eri ikäryhmien keskuudessa, ilmenee Asuntosäätiön tutkimuksesta.

Neljännes suomalaisista syö mieluiten sohvalla tai nojatuolissa. Sohvasyöminen on erityisen yleistä 25–34-vuotiailla, joista lähes kolmannes valitsee nojatuolin tai sohvan ruokailupaikakseen. Yli 55-vuotiaat suomalaiset pyhittävät ruokahetket ja aterioivat muita ikäryhmiä useammin ruokapöydän ääressä. Näin tekee 64 prosenttia ikäluokan vastaajista.

– Tutkimuksemme mukaan nuorten ja vanhempien ruokailutavat eroavat suurestikin toisistaan. Vanhemmat ikäryhmät pitävät kotona kiinni perinteisistä ruokailutavoista, kun taas nuoremmilla ruokahetki saattaa olla rennompi ja vapaamuotoisempi, toteaa Asuntosäätiön viestintäjohtaja Johanna Otranen tiedotteessa.

Tutkimuksesta selviää myös, että suomalaiset ruokailevat kotona joko perheen kesken tai yksin.

Illallisvieraat ovat suomalaiskodeissa harvinaisia. Vain kolme prosenttia vastaajista kertoo, että kotona käy usein ruokavieraita. Joka kolmas syö päivittäin yhdessä perheen kanssa, ja toisaalta lähes yhtä moni (30 prosenttia) kertoo syövänsä kotona yleensä itsekseen.

Yksin ruokailemisen yleisyyttä selittää osaltaan yksin asumisen yleisyys. Vuonna 2024 Suomessa oli yli 1,3 miljoonaa yksin asuvaa. Yksinasuvat myös yhdistävät ruokahetkeen muita ikäryhmiä useammin jonkin ajanvietteen, kuten television katselun tai puhelimen selailun.

Nuorilla älylaitteet ja muut viihdykkeet kuuluvat useimmiten ruokahetkiin. Jopa puolet 18–24-vuotiaista selaa puhelinta, tietokonetta tai lehteä syödessään. Tapa on yleinen kaikissa ikäryhmissä, mutta harvinaisin yli 55-vuotiailla, joista vain joka viidennellä viihdykkeet ovat osa ruokailua. Television katselu ruokailun yhteydessä on yleistä kaikissa ikäryhmissä: 37 prosenttia vastaajista kertoo syövänsä TV:n ääressä.

Vaikka ruoan tilaaminen ja ravintoloissa syöminen on koko ajan tavallisempaa, tutkimuksen mukaan yhä lähes joka toinen kertoo laittavansa ruokaa päivittäin