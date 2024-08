Joka kolmas on ottanut käyttöön virtuaalisen maksutavan

Suomalaisista 38 prosenttia on ottanut puhelimessaan käyttöön vähintään yhden virtuaalikortin, Edenred kertoo tiedotteessa.

Virtuaalikorttina voi ladata useita tavanomaisia suomalaisia kortteja, kuten pankki- ja luottokortteja, kauppaketjujen kanta-asiakaskortteja sekä opiskelijakortin. Virtuaalikorttisovellukset ovat tapa pitää kortit mukana ja käyttää niitä mobiilisti, jolloin fyysiset kortteja ei enää tarvita.

– Se, että jo yli joka kolmas suomalainen käyttää virtuaalikortteja, on yllättävän iso osuus. Kyse on kuitenkin suhteellisen uudesta palvelusta. Turvallisuuden kannalta kasvava osuus on hyvästä. Mukana kannettava maksukortti on turvattomampi kuin puhelimen koodien ja tunnistautumisten takana oleva virtuaalikortti, Edenredin työelämäasiantuntija Laura Lahtinen sanoo tiedotteessa.

Kun kortti on tallennettu virtuaalisesti, sen hyödyntäminen mobiilipalveluissa on fyysistä korttia ripeämpää ja turvallisempaa. Samalla poistuu tarve kantaa muovisia maksukortteja ja käteistä mukana. Virtuaalikorttisovelluksia ovat muun muassa Google Wallet ja Apple Wallet. Kaikkia Edenredin työsuhde-etuja voi maksaa virtuaalikortilla. Siten esimerkiksi lounasedulla maksaminen onnistuu ravintolassa ja kaupassakin helposti ja nopeasti virtuaalikortilla.

Yleisin syy, miksi suomalainen ei käytä virtuaalikortteja, on se, että fyysisestä maksukortista ja käteisestä edelleen tykätään paljon, 45 prosenttia ajattelee niin. Luottamuksen suhteen suomalaisilla ei ole virtuaalikorttien ja mobiilimaksamisen kanssa ongelmaa. Vain seitsemän prosenttia ihmisistä epäilee niiden luotettavuutta.

– Käteiseen ja fyysisiin kortteihin sisältyy aina katoamisriski. Fyysisten korttien kadotessa niiden uusiminen on iso vaiva. Sen riskin virtuaalikorteilla välttää. Älypuhelinhan on aina mukana, Lahtinen kommentoi.

Tiedot selviävät konsulttiyhtiö FCG:n huhtikuussa tekemän kyselytutkimuksen vastauksista. Vastaajina oli 3955 suomalaista.

Todennäköisin virtuaalikortit käyttöön ottanut suomalainen on nuori pääkaupunkiseutulainen mies.

– Miehet käyttävät virtuaalikortteja selkeästi naisia enemmän. Miehistä niitä käyttää 45 prosenttia, naisista 34 prosenttia. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa niiden käyttäminen on yleisempää kuin muualla maassa. Pääkaupunkiseudulla niitä käyttää 41 prosenttia ihmisistä, muualla maassa 34 prosenttia, Lahtinen kertoo.

Alle 30-vuotiaista nuorista aikuisista virtuaalisia kortteja käyttää 65 prosenttia.

Suomalaiset etämaksoivat ostoksia viime vuoden aikana yhteensä 363,4 miljoonalla eurolla. Etämaksu viittaa maksutapahtumiin, joissa kortinhaltija ja maksuväline eivät ole fyysisesti läsnä maksutapahtuman aikana, kuten verkkokauppaostokset ja puhelimitse tehdyt tilaukset. Kaikkiaan pankkikorttejaan suomalaiset käyttivät viime vuonna yhteensä 2,32 miljardilla eurolla. Summat selviävät Suomen Pankin tilastoista.