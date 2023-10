Joka kolmas Gazasta iskussa tullut terroristi oli siviili

Israelin puolustusvoimien mukaan Hamasin hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä lauantaina rajan ylitti jopa 2500 terroristia Gazasta. Israelilainen Kan-kanava kertoo, että joukosta jopa 30 prosenttia oli siviileitä, jotka liittyivät toteuttamaan verilöylyä.

Israelin joukkojen takavarikoimista aseista on levinnyt kuvia, joiden perusteella terroristeilla on ollut käytössään pohjoiskorealaisia aseita. Asiasta kertoo muun muassa Radio Free Asia.

Pohjois-Korean valtiollisessa mediassa KNCA:lla hallinnon edustaja kiisti perjantaina jyrkästi, että maan aseistusta olisi Hamas-terroristien käytössä ja kutsui väitettä pahantahtoiseksi valheeksi, jonka takana on Washington.

Asiantuntijat Pohjois-Koreaa seuraavalla uutiskanavalla NK Newsillä sekä uutistoimisto Reutersilla ovat todenneet, että mahdolliset pohjoiskorealaiset aseet ovat todennäköisesti päätyneet Hamasille epäsuorasti Iranin tai Syyrian kautta, ja toimitukset saattavat juontaa jopa yli kymmenen vuoden taakse.

