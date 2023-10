Näin Hamas kokosi valtavan asearsenaalin – taustalla iso ulkopuolinen tukija

Terroristijärjestö Hamas on käyttänyt Israelin hyökkäyksessään valtavan määrän raketteja, ohjuksia, räjähdelennokkeja ja lisäksi pienempiä aseita ja ammuksia.

Gaza on kutenkin vain 360 neliökilometrin kokoinen, tiheästi asutettu ja köyhä alue, joka on ollut lähes täysin eristettynä muusta maailmasta ja Israelin valvonnan alla 17 vuotta Hamasin noustua valtaan.

Miten siis on mahdollista, että Hamasin joukot ovat keränneet niin suuren asearsenaalin? CNN:n mukaan tähän on vaikuttanut oveluus, sitkeys ja improvisaatio – sekä tärkeä ulkomainen tukija.

Iranin suorasta roolista lauantaina alkaneessa iskussa ei ole toistaiseksi todisteita, mutta asiantuntijoiden mukaan Iran on jo kauan ollut Hamasin pääasiallinen tukija ja aseita on salakuljetettu Gazaan joko tunnelien kautta tai aluksilla, jotka ovat kiertäneet Välimeren sulun.

– Hamasin tunneliverkosto on edelleen laaja siitä huolimatta, että Israel ja Egypti ovat toistuvasti tuhonneet sitä, sanoo Washingtonissa toimivan Lähi-idän instituutin (MEI) puolustus- ja turvallisuusosaston johtaja Bilal Saab CNN:llä.

Center for Strategic and International Studies CSIS:n tutkija Daniel Bymanin mukaan tunnelien kautta on usein tuotu pidemmän kantaman asejärjestelmiä.

MEI:n asiantuntija Charles Lister arvioi, että ballistisia ohjuksia on tuotu Iranista osina meriteitse ja koottu Gazassa.

Hamas on käyttänyt erilaisia versioita iranilaisvalmisteisesta Fateh-110 ballistisesta ohjuksesta, joka pystyy kantamaan enimmillään 500 kilon taistelukärjen, kertoo puolestaan puolustukseen erikoistunut brittiläinen professori Michael Clarke Sky Newsille.

Omia panssariajoneuvoja Hamasilla ei ole, Clarken mukaan siitäkin syystä, että ne olisivat Israelille liian helppo kohde, mutta Hamas on muokannut maastoautoja sotilaskäyttöön siten, että lavalla kulkee ketterästi vaikkapa 30-kaliiperinen konetuliase.

Iran on lisäksi auttanut Hamasia kehittämään omaa tuotantoaan. Hamasin edustaja Ali Baraka selosti venäläismedia Russia Todayn arabiankielisellä kanavalla sunnuntaina yksityiskohtia järjestön asetuotannosta.

– Meillä on paikalliset tehtaat kaikelle, raketeille joiden kantama on 250 kilometriä, 160, 80 ja 10 kilometriä. Meillä on tehtaat kranaateille ja ammuksille.

Baraka sanoi haastattelussa, että tehtaat on myös kalashnikoveille ja Venäjältä saatu lupa valmistaa niiden patruunoita Gazassa.

– Tukijamme antavat meille rahaa ja aseita. Ensisijaisesti Iran antaa meille rahaa ja aseita, Baraka kertoi.

Amerikkalaisasiantuntija Listerin mukaan Iranin armeija on antanut teknistä asekoulutusta Hamasin insinööreille kahden vuosikymmenen ajan.

– Kun he ovat vuosia päässeet käsittelemään kehittyneitä järjestelmiä, Hamasin insinöörit ovat kyenneet myös merkittävästi parantamaan omaa tuotantoa. Teheran pitää Hamasin asevalmistajat ajan tasalla, Lister sanoo.

Listerin mukaan Iran näkee Hamasin osana omaa alueellista verkostoaan, minkä vuoksi raketti- ja ohjuskoulutusta on järjestölle annettu säännöllisesti.

Koska Gazasta puuttuu raskas teollisuus, joka tukisi asevalmistusta, on alueella turvauduttu luoviin keinoihin. Asiantuntijoiden mukaan aseita rakennetaan romumetallista maanalaisissa tunneleissa, ja usein tämä metalli on peräisin aiemmista Israelin iskuista Gazaan.

Kaikki mitä on iskujen jälkeen jäljellä, sekä myös räjähtämättömät Israelin ammukset, kerätään ja niistä valmistetaan Hamasin työpajoissa esimerkiksi raketin osia tai räjähteitä.

Yhdysvaltojen ilmavoimien analyytikko Aaron Pilkington toteaa, että lauantaina käynnistetty isku ei olisi ollut mahdollinen, ellei Hamas olisi kasvattanut asevarastoaan pitkän aikaa sekä salakuljettamalla että itse valmistamalla.

– Se, että laukaisee tukun raketteja, on lopulta aika yksinkertaista. Mutta yllättävää on se, että pystyy varastoimaan, siirtämään, valmistelemaan ja laukaisemaan niitä tuhansittain salassa Israelin, Egyptin ja Saudi-Arabian ja muiden tiedustelulta. On vaikeaa nähdä, että palestiinalaismilitantit olisivat voineet toteuttaa tämän ilman iranilaista ohjausta, hän kommentoi CNN:lle.

Hamasin edustaja Baraka kertoi aiemmin RT:n haastattelussa, että ryhmittymä oli valmistellut hyökkäystä kaksi vuotta. Hänen mukaansa iskun h-hetki pidettiin niin pienen piirin tiedossa, että siitä tiesi yhden käden sormilla laskettava määrä Hamas-johtajia. Puolen tunnin kuluttua iskun alkamisesta yhteydessä oltiin Hizbollahiin Libanonissa sekä Iraniin.

– Turkille ilmoitimme myös [lauantaiaamuna] ja kolmen tunnin päästä pidimme heidän kanssaan kokouksen, Baraka väitti.

Hänen mukaansa Venäjä lähestyi Hamasia lauantaiaamuna ja pyysi tilannetietoa.

– Heillä on sympatiaa meille. Venäjä on tyytyväinen, että Yhdysvallat on nyt sotkeutuneena Palestiinassa. Se lievittää venäläisten painetta Ukrainassa. Yksi sota helpottaa painetta toisessa.