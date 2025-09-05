Verkkouutiset

Asiakas ostoksineen kassalla Prismassa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Joissain kaupoissa puhelin on jo syrjäyttänyt lompakon

  • Julkaistu 05.09.2025 | 08:59
  • Päivitetty 05.09.2025 | 09:08
  • Kauppa
Aktiivisinta puhelimen käyttö on Etelä-Helsingissä.
Tietyissä S-ryhmän toimipaikoissa jo joka toinen bonustapahtuma kirjataan puhelimella muovikortin sijaan. Muutos on tapahtunut lyhyessä ajassa, sillä esimerkiksi Applen laitteille S-Etukortin on voinut lisätä vasta viime vuodesta alkaen.

Miljoona suomalaista on lisännyt S-Etukortin puhelimeensa, ja monella heistä mobiilikortti on syrjäyttänyt muovisen jo lähes kokonaan. Erityisen suosittua mobiilibonusten kirjaaminen on Alepa-ketjun myymälöissä. Luvuissa ovat mukana niin Applen Lompakon, Androidin kuin S-mobiilista löytyvän S-Etukortin viivakoodin käyttäjät.

– Bonuksen kerryttäminen puhelimella on erityisen suosittua silloin, kun tehdään pieniä ostoksia lähikaupassa. Jos tarkastellaan yksittäisiä toimipaikkoja, listan kärkipaikkaa pitää Helsingissä sijaitseva Alepa Perämiehenkatu, jossa mobiili on jo ohittanut muovikortin, kertoo palvelusta vastaava Toni Kopra SOK:lta tiedotteessa.

Kärjen tuntumassa ovat myös lähistöllä sijaitsevat Alepat Viiskulma, Pietarinkatu ja Ullanlinna.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna suhteellisesti aktiivisimpia mobiilikortin käyttöönottajia ovat olleet nuoret, 18–24-vuotiaat asiakasomistajat. Ei siis ole yllätys, että myös korkeakoulujen läheisyydessä sijaitsevat S-ryhmän myymälät erottuvat tilastossa.

– Erityisen innokkaita mobiilibonustelijoita näyttävät olevan lappeenrantalaiset opiskelijat – Lappeenrannan kampusalueella sijaitsevassa Sale Skinnarilassa joka toinen bonusosto tehdään ilman muovikorttia.

Toisella sijalla opinahjojen välisessä kisassa ovat puolestaan espoolaisen Alepa Otaniemen asiakkaat, ja kolmantena Turun yliopiston läheinen Hämeenkadun Sale.

