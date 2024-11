John Bolton tyrmää Kremlin uhon: Merkityksetöntä

Venäjän presidentti Vladimir Putin hyväksyi tiistaina muutokset maansa ydinasedoktriiniin. Niissä määritellään ehdot ydinaseiden käytölle.

Uuden linjauksen mukaan ydinasevaltion tukeman toisen valtion hyökkäys voidaan tulkita yhteiseksi sotatoimeksi Venäjää vastaan. Muutos hyväksyttiin Ukrainan sodan 1000. päivänä vastatoimena Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin linjanmuutokseen, jolla annettiin Ukrainalle lupa käyttää länsiaseita iskuissa Venäjän alueelle.

Ukraina iski ATACMS-ohjuksilla heti alkuviikosta asevarikkoon Brjanskin alueella.

Kremlin uusi doktriini tarkoittaa, että laaja hyökkäys perinteisillä ohjuksilla, lennokeilla tai lentokoneilla voisi täyttää ydinaseiden käytön kriteerit. Ehdot täyttyisivät myös, jos Valko-Venäjää vastaan hyökättäisiin.

Valkoisen talon turvallisuusneuvonantajana ja YK-lähettiläänä työskennellyt John Bolton kertoo pitävänsä Vladimir Putinin hyväksymää muutosta merkityksettömänä. Boltonin mukaan Bidenin olisi pitänyt antaa Ukrainalle lupa iskuihin jo yli kaksi vuotta sitten.

– Venäjä on pelotevaikutuksen avulla estänyt Yhdysvaltoja ja Natoa tukemasta Ukrainaa riittävällä tavalla, John Bolton sanoo CNN:n haastattelussa.

Hänen mukaansa liian vähäinen tuki on syynä rintamatilanteen hyytymiseen ja puolustajan nykyisiin vaikeuksiin.

John Bolton muistuttaa, että Kreml on uhkaillut länsimaita laajemmalla sodalla lähes päivittäin Ukrainan sotatoimien alun jälkeen.

– Muutos doktriinissa oli merkityksetön. Me emme ole koskaan luopuneet mahdollisuudesta käyttää ydinaseita ensimmäisenä osapuolena, ja he käytännössä sanovat nyt samaa. Tiedustelupalveluiden johdosta on sanottu toistuvasti, että Putinin uhkailuista huolimatta Venäjän ydinasejoukoissa ei ole tapahtunut minkäänlaisia liikkeitä, John Bolton sanoo.

– En sano, etteikö tähän pitäisi suhtautua vakavasti. Mutta jos Vladimir Putinin bluffi menee läpi, niin hän saa meiltä kaiken ilmaiseksi, Bolton jatkaa.