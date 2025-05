Joe Bidenin kunto salattiin – avustajat harkitsivat pyörätuolia

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ikääntymisen aiheuttama fyysinen hauraus alkoi käydä yhä selvemmäksi hänen virkakautensa loppupuolella. Biden päätti silti pyrkiä toiselle virkakaudelle 81-vuotiaana.

Tuoreen kirjan perusteella Joe Bidenin kunto oli niin heikko vuosina 2023 ja 2024, että hänen avustajansa keskustelivat yksityisesti siitä, olisiko presidentin käytettävä pyörätuolia. Hauraus näkyi Bidenin kankeassa kävelyssä ja useissa kaatumisissa. Päätös pyörätuolin käyttämisestä lykättiin presidentinvaalien jälkeiseen aikaan poliittisista syistä.

Asiasta kerrotaan CNN:n uutisankkuri Jake Tapperin ja Axios-median Alex Thompsonin tulevassa teoksessa Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again.

Kirja pohjautuu yli 200 henkilön haastatteluihin, joista useimmat ovat demokraattipuolueen sisäpiiriläisiä. Presidentin avustajien kerrotaan olleen huolissaan Joe Bidenin kunnosta ja piilotelleen asiaa julkisuudelta. Bidenin selkärangassa oli havaittu merkittävää heikentymistä.

Neuvonantajat olivat vakuuttuneita siitä, että pyörätuolia ei voitaisi ottaa käyttöön vaalikampanjan aikana. Bidenin fyysinen heikkous olisi ollut ilmeistä verrattuna republikaanien ehdokas Donald Trumpiin.

Presidentin lääkäri Kevin O’Connor oli kirjan mukaan todennut, että uusi vakava kaatuminen voisi johtaa pitkään toipumisjaksoon ja edellyttää pyörätuolin käyttöä. Joe Biden kaatui kesäkuussa 2023 hiekkasäkkiin ilmavoimien akatemian tilaisuudessa. Avustajat tekivät kaikkensa vastaavien välikohtausten ehkäisemiseksi ennen marraskuun 2024 vaaleja.

Presidentille laadittiin lyhyempiä kävelyreittejä ja asennettiin kaiteita puhujalavojen portaiden yhteyteen. Biden myös käytti useammin lenkkitossuja puvunkenkien sijasta. Kävelyreitit puhujalavalle käytiin tarkasti läpi etukäteen.

Presidentin lääkärin kerrotaan vaatineen Bidenille lisää lepoaikaa. O’Connor vitsaili yksityisesti, että hän yritti pitää presidentin elossa samalla kun avustajat yrittivät tappaa hänet liiallisella työkuormalla.

Joe Bidenin avustajat väittivät medialle presidentin hitaan ja kömpelön kävelytyylin olleen seurausta marraskuussa 2020 tapahtuneesta jalkaluun murtumasta sekä siitä, että Biden oli halunnut siirtyä tavallisiin kenkiin liian aikaisin. O’Connor ilmoitti kuitenkin julkisesti alkuvuodesta 2021, että murtuma oli parantunut kokonaan. Selkärangan ongelmat mainittiin julkisissa terveyskatsauksissa.

Joe Bidenin kunto paljastui kesäkuussa 2024 katastrofaalisessa vaaliväittelyssä Donald Trumpia vastaan. Biden lopetti vaalikampanjansa kolme viikkoa myöhemmin oman puolueensa vahvan painostuksen seurauksena.