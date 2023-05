Joe Biden tapasi Volodymyr Zelenskyin – USA tukee “oikeudenmukaista rauhaa”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat kasvotusten tänään, kertoo CNN. Presidentit tapasivat viimeksi kasvotusten helmikuussa, kun Biden vieraili Ukrainassa.

Tapaaminen järjestettiin osana Japanissa parhaillaan järjestettävää G7-kokousta, johon osallistuvat G7-maiden johtajat. Zelenskyi oli myös paikalla kutsuvieraana.

Biden julkisti tapaamisen yhteydessä uuden tukipaketin Ukrainalle. Uusi tukipaketti sisältää muun muassa ammuksia, tykistöä ja ajoneuvoja ja sen arvo on 375 miljoonaa dollaria.

Yhdysvallat ilmoitti myös aiemmin antavansa tukensa sen valmistamien F-16-hävittäjien lahjoittamiseen Ukrainalle.

– Yhdysvallat tekee edelleen kaikkensa vahvistaakseen Ukrainan kykyä puolustaa itseään, Biden sanoi.

Bidenin mukaan Yhdysvallat tukee “oikeudenmukaista rauhaa” Ukrainassa ja alueellinen koskemattomuus ja suvereniteetti eivät ole neuvoteltavissa.

Samalla uudet Venäjälle asetetut pakotteet Bidenin mukaan “varmistavat, että painostamme Putinia saamaan tukijansa vastuuseen”.

Historic moment with President @ZelenskyyUa at @G7

Side by side to firmly defend human dignity, Ukrainian freedom and universal values.

