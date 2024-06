Joe Biden ja Donald Trump odotettuun väittelyyn – kolikko ratkaisi paikat

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja entinen presidentti Donald Trump osallistuvat torstaina 90 minuutin keskusteluun CNN-kanavalla. Kyseessä on demokraattien ja republikaanien todennäköisten presidenttiehdokkaiden ensimmäinen kohtaaminen lähes neljään vuoteen.

Keskustelussa tehdään historiaa, koska se on ensimmäinen vaaliväittely, joka käydään Yhdysvaltain istuvan presidentin ja entisen presidentin välillä.

Keskustelu järjestetään Atlantassa Georgiassa, ja se alkaa kello 21 Yhdysvaltain itäistä aikaa eli kello 4 aamuyöllä Suomen aikaa.

Keskustelu on mahdollistunut, koska ehdokkaat ja heidän kampanjaryhmänsä ovat hyväksyneet tarkat säännöt ja parametrit, joita ehdokkaat ovat sitoutuneet noudattamaan.

Keskustelu tulee sisältämään kaksi mainostaukoa, ja kampanjahenkilöstö ei saa olla vuorovaikutuksessa ehdokkaan kanssa sinä aikana.

Mikrofonit mykistetään koko keskustelun ajan ja puheenvuoron saa aina yksi henkilö kerrallaan.

Tilaisuudessa ei ole paikalla studioyleisöä. Tilaisuuden juontaa kaksi moderaattoria.

Ehdokkaat istuvat yhtenäisellä korokkeella. Heidän paikkansa lavalla on määritelty kolikonheitolla. Kolikko osui Bidenille. Tämä tarkoittaa, että hän sai valita joko paikkansa lavalta tai keskustelun viimeisen puheenvuoron. Bidenin kampanja päätti valita istumajärjestyksen: Biden istuu keskustelussa televisiokatsojista katsoen oikealla puolella ja entinen republikaanipresidentti istuu vasemmalla.

Trump saa näin ollen pitää keskustelun viimeisen puheenvuoron.

Lavalla ei saa olla rekvisiittaa tai valmiita muistiinpanoja. Ehdokkaille annetaan kynä, paperilappu ja vesipullo.

Viime aikoina kummatkin ehdokkaat ovat olleet julkisuudessa lähinnä negatiivisessa sävyssä: 81-vuotiaan Bidenin ikä ja terveydentila herättävät huolta kansalaisissa. 78-vuotias Trump sai toukokuun lopussa tuomion niin kutsutussa hyssyttelyraha-oikeudenkäynnissä.

CNN:n haastattelemien lähteiden mukaan Trumpin neuvonantajat ja liittolaiset ovat rohkaisseet häntä keskittymään keskustelussa intensiivisesti talouteen, rikollisuuteen ja inflaatioon. Bidenin kampanjatiimi taas rakentaa Trumpista kuvaa ”epävakaana” ja sopimattomana palaamaan Valkoiseen taloon.

Vaaliasetelmat ovat kutkuttavat. Fivethirtyeight-sivuston mukaan Trumpin ja Bidenin valtakunnallinen kannatus on käytännössä tasoissa noin 41 prosentissa. Presidentinvaaleihin osallistuvalle itsenäiselle ehdokkaalle Robert F. Kennedy Jr:lle mitataan valtakunnallisesti vajaan 10 prosentin kannatus. Kennedy ei osallistu torstain keskusteluun.

Käytännössä vaalit tullaan ratkaisemaan kuudessa vaa’ankieliosavaltiossa: Arizonassa, Georgiassa, Michiganissa, Nevadassa, Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa.

Viimeisimpien gallupien mukaan Trump johtaa selvästi Arizonassa, Georgiassa ja Nevadassa. Pennsylvaniassa Trumpilla on niukka johto. Michiganissa tilanne on käytännössä tasan. Biden puolestaan on johdossa Wisconsinissa.

Biden ja Trump tulevat kohtaamaan myös toisessa keskustelussa, joka järjestetään syyskuun 10. päivä. Presidentinvaalit pidetään tiistaina 5. marraskuuta.