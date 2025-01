Jo toinen alus otettu kiinni samasta kaapelirikosta

Norja on Latvian viranomaisten pyynnöstä ottanut kiinni norjalaisvarustamon Silver Dania -aluksen epäiltynä kaapelirikosta, joka tapahtui Latvian ja Ruotsin välillä. Ruotsi on ottanut kiinni samaan kaapelirikkoon liittyen bulgarialaisvarustamon Vezhen-nimisen aluksen.

Silver Daniassa on venäläinen miehistö, Vezhenissa bulgarialainen.

Latvian ja Ruotsin välisen tietoliikennekaapelin vaurioituminen sunnuntaina oli jo kuudes putki- tai kaapelivaurio Itämeren alueella reilun kahden vuoden aikana.

Kaksi alusta on otettu tutkittavaksi sen vuoksi, että ne ovat molemmat liikkuneet vaurioituneen kaapelin läheltä. Vezhen-aluksen ankkuri tosin on jo todettu vaurioituneeksi, ja varustamon edustaja todennut, että alus on saattanut vaurioittaa kaapelia vahingossa pudonneella ankkurilla, koska sää oli huono. Sää ei kuitenkaan ollut huono.

Norjan poliisi on ohjannut Silver Dania -aluksen Tromssan satamaan, ja Norjan poliisi on perjantaina noussut laivaan kuulustelemaan miehistöä ja keräämään todisteita. Norjan poliisi järjesti asiasta perjantaina lyhyen tiedotustilaisuuden, josta kertoo esimerkiksi Norjan yleisradioyhtiö NRK. Norjan viranomaisten mukaan laivan miehistö tekee yhteistyötä norjalaisten kanssa.

Ruotsin viranomaiset ovat tyrmänneet Silver Daniaan kohdistuvan epäilyn, kertoo Expressen. Ruotsin syyttäjä Mats Ljungqvistin mukaan ruotsalaiset ovat jo selvittäneet Silver Danian reitin ja sulkeneet pois sen mahdollisen osuuden kaapelirikkoon.

– Tai sitten heillä on eri tiedot kuin meillä, Ljungqvist sanoi.