JHL antoi uuden lakkovaroituksen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on antanut yksityiselle sosiaalipalvelualalle uuden lakkovaroituksen työehtosopimusneuvotteluiden vauhdittamiseksi.

Lakko järjestetään 3.–5.3.2026, ja sen piirissä on yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaikissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävä työ. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi hoiva-avustajia, henkilökohtaisia avustajia ja ravitsemus- ja puhtaanapitotehtävissä työskenteleviä työntekijöitä.

– Neuvottelutilanne on tällä hetkellä vaikea. On ikävää, että kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei ole vielä löydetty. Toivon, että sopu löytyy mahdollisimman pian, ja saamme alalle työrauhan, Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen sanoo tiedotteessa.

Alan kaikki palkansaajajärjestöt ovat julistaneet lisäksi lakon, joka alkaa huomenna tiistaina 17.2. ja päättyy torstaina 19.2. Ratkaisun hakemista jatketaan sovittelussa valtakunnansovittelijan johdolla jälleen perjantaina 20.2.

Neuvottelut ovat junnanneet paikallaan, koska osapuolet ovat erimielisiä alan työehtojen kehittämisestä ja palkankorotusten tasosta. Työnantajapuoli on tarjonnut korotuksia, joita JHL pitää riittämättöminä.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijät tarvitsevat parempaa tunnustusta tekemälleen työlle. Siksi palkkakuilua on kurottava umpeen pikimmiten. On käsittämätöntä, että työnantajapuoli ei ole halukas tunnustamaan tätä tosiasiaa, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoo tiedotteessa.