Jevgeni Prigozhinilta selitys kapinalle: Sekosin hetkeksi

Venäläinen Projekt-mediasivusto on rakentanut henkilökuvan palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajasta Jevgeni Prigozhinista.

Putinin kokkina” tunnettu Prigozhin on noussut kotimaassaan näkyväksi hahmoksi Ukrainan sodan myötä.

Projekt haastatteli juttuansa varten Prigozhinin tuttavia ja työntekijöitä. Lähteiden mukaan Prigozhinin juhannuskapina johtui hänen impulsiivisesta luonteestaan.

Hänen kerrotaan selittäneen tapahtunutta alaisilleen yhdellä venäjän kielen sanalla ”psihanul”, joka tarkoittaa vapaasti käännettynä hermonsa menettänyt, seonnutta, vihaista tai hämmentynyttä.

Turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneen analyytikon Dmitri Alperovitshin mukaan Prigozhin totesi ”suuttuneensa hieman”.

– Hän siis totesi, että ”sekosin hetkellisesti. Voisimmeko olla nyt taas kavereita”, Alperovitsh sanoo Twitterissä viitaten Prigozhinin aiempiin selityksiin, joiden mukaan hän ei yrittänyt vallankaappausta.

Prigozhinin lyhyeksi jääneen kapinan taustalla on arveltu olevan myös muita syitä.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti aiemmin, että kaikkien vapaaehtoisryhmien pitää allekirjoittaa sopimukset suoraan ministeriön kanssa. Tämä nähtiin pyrkimyksenä saada Wagner kuriin. Prigozhin vastusti tätä.

Hänen olinpaikkansa ja tulevaisuudensuunnitelmansa ovat olleet runsaan spekuloinnin kohteena.

Kemlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Prigozhinin ja Wagner-komentajat 29. kesäkuuta Moskovassa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

So yeah. Basically “I momentarily lost my shit. Can we go back to being besties now?”

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) July 12, 2023