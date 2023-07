Julkisuudesta kadonnut Wagner-pomo on yksi Venäjän eliitin palkituimmista jäsenistä

Julkisuudesta kadonneen venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin mitalikokoelmaa on vaikuttava.

– Hänen takissaan olevat 30 mitalia osoittavat, että hän on yksi Venäjän eliitin palkituimmista jäsenistä, toteaa Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen Twitterissä.

Asiasta kertovat muun muassa venäläiset uutissivustot fontanka.ru, urfonews.ru ja agents.media.

Kuten Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu, Prigozhin ei ole koskaan ollut sotilas.

– Tämä ei ole estänyt kumpaakaan keräämästä vaikuttavaa mitalikokoelmaa, Owen sanoo.

Prigozhinin mitalit jakautuvat kolmeen kategoriaan: Venäjän valtion palkinnot, Luhanskin ja Donetskin niin sanottujen kansantasavaltojen (LNR/DNR) palkinnot ja Afrikan valtioiden palkinnot. Wagner-ryhmä on toiminut myös Afrikan maissa.

Prigozhinilla on muun muassa Venäjän federaation sankari -kunniamerkki ja vastaavat LNR- ja DNR-mitalit. Tämä on korkein Venäjän sekä LNR:n ja DNR:n myöntämä arvonimi.

– Venäjän federaation sankari -palkinto annettiin tiettävästi presidentti Putinin asetuksella 22. kesäkuuta 2022. Se oikeuttaa 100 000 ruplan (1 000 euton) kuukausipalkkioon, verovapauteen ja ilmaiseen hammasproteesiin, Owen kertoo.

Jevgeni Prigozhinin olinpaikka ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat olleet runsaan spekuloinnin kohteena aina kesäkuun lyhytikäiseksi jääneestä kapinasta lähtien.

Vaikka Wagner-johtajan oli tarkoitus siirtyä Valko-Venäjälle, on mies Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan tuoreimpien lausuntojen mukaan nyt Venäjällä.

Kemlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Prigozhinin ja Wagner-komentajat 29. kesäkuuta Moskovassa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia, sanoo ruotsalainen everstiluutnantti ja Ukrainan sodan kommentaattorina tunnettu Joakim Paasikivi Aftonbladetin haastattelussa.

Hän kuvailee koko tilannetta ”hyvin kummalliseksi”. Kapinan päättäneen sopimuksen mukaan Valko-Venäjä tarjoaa turvapaikan niin Prigozhinille kuin Wagner-armeijan sotilaille.

– Vaikuttaa siltä, ettei mikään tästä ole vielä toteutunut, eikä tilanteesta ole tietoa, Paasikivi sanoo.

1/ Yevgeny Prigozhin's wealth and wigs got a lot of attention last week, but his medal collection is much more significant. The 30 medals on his jacket show that he is one of the most highly decorated members of the Russian elite. Here's an analysis of what they indicate. ⬇️ pic.twitter.com/2up21Y6vRI

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 9, 2023