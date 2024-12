Jengit rekrytoivat lastensuojelun asiakkaita – nyt turvatoimia kiristetään

Verkkouutiset kertoi marraskuussa Ruotsin rikollisjengien rekrytoivan lastensuojelun asiakkaita palvelukseensa. Vastauksena järjestäytyneen rikollisuuden kasvaneelle vaikutusvallalle Ruotsin hallitus aikoo nyt tiukentaa nuorisokotien turvatoimia, kertoo Sveriges Radio.

Nuorisokoteja hallinnoivan Valtion laitoshallituksen (Statens institutionsstyrelse) on raportoitava uusista turvatoimistaan hallitukselle keväällä 2026. Jo aikaisemmin esimerkiksi kännykän käyttöä on rajoitettu nuorisokodeissa. Toukokuussa voimaan astuneen lain tarkoituksena oli juuri vaikeuttaa rikollisverkostojen yhteydenpitoa, sosiaalipalveluministeri Camilla Waltersson Grönvall totesi tuolloin SVT:lle.

Viranomaisten on oltava askeleen edellä jengejä, Waltersson Grönvall sanoo nyt Sveriges Radiolle. Tällä hetkellä jengirikollisilla on useita keinoja uhkailla ja lahjoa nuorisokotien asukkaita, ja jopa soluttautua niiden toimintaan. Valtion laitoshallitus alaisuudessa toimii 21 nuorisokotia, joissa on asukkaita yhteensä noin 700.

– Rikolliset verkostot eivät kaihda mitään keinoja päästäkseen lasten ja nuorten puheille. Tällä hetkellä heidän tähtäimessään ovat erityisesti diagnoosin saaneet lapset ja nuoret, ministeri kertoo.

Ruotsin poliisi on aikaisemmin varoittanut järjestäytyneen rikollisuuden pyörittävä useita yksityisiä HVB-koteja. HVB on lyhenne ruotsinkielisestä käsitteestä ”Hem för vård och boende”, ja kodit toimivat hoitolaitoksina muun muassa lastensuojelulapsille ja päihteidenkäyttäjille.