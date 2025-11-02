Verkkouutiset

Ukrainalaissotilas ampumassa konekiväärillä. AFP / LEHTIKUVA / ED JONES

Jättitappioita taistelussa – professorin mukaan Venäjä etenee kuin etana

Hyökkääjä on kärsinyt suuria tappioita Pokrovskin kaupungin alueella.
Ukrainalaispuolustajien asema on muuttunut tukalaksi Pokrovskin kaupungissa.

Venäjä on edennyt hitaasti kohti kaupunkia. Uhkana on, että Ukraina joutuu vetäytymään kaupungin alueelta kokonaan.

Hyökkääjän tappiot ovat operaation aikana kuitenkin kasvaneet jättiläismäisen suuriksi, Kiovan amerikkalaisen yliopiston (AUK) perustajarehtori, taloustieteen professori Roman Sheremeta kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

 – Koko vuoden ajan Venäjä on yrittänyt vallata Pokrovskia – ukrainalaiskaupunkia, jossa ennen sotaa oli 60 000 asukasta. Venäjä on menettänyt noin 120 000 sotilasta valloittaen vain puolet kaupungista, Sheremeta kirjoittaa.

Myös strategian ja sotahistorian asiantuntija, professori Phillips O’Brien kuvailee Venäjän edenneen erittäin hitaasti.

– Venäjän armeijan tämänhetkinen etenemisvauhti olisi saanut etanan häpeämään.

Myös O’Brienin arvion mukaan Venäjän tappiot ovat kasvaneet merkittäviksi hyökkäyksen aikana. Kuitenkin hänen mukaansa näyttää siltä, että Venäjä on viimein saamassa otteen koko kaupungista.

Ukraina on hänen mukaansa tehnyt viisaasti välttämällä vastaavia massiivisia tappioita.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo tilannekatsauksessaan Venäjän voimistaneen hyökkäyksiä Pokrovskin kaupungin alueella. Rintamatilanne kuitenkin jatkuvasti, eikä tarkkaa tietoa hyökkääjän etenemisestä ole ajatushautomon mukaan tällä hetkellä saatavilla.

