Jättimäinen siirtolaisten karavaani lähestyy USA:n rajaa

Noin 15 000 siirtolaisen karavaani on lähtenyt liikkeelle Etelä-Meksikosta. Siirtolaisjoukko on kulkemassa kohti Yhdysvaltain rajaa.

Asiasta kertoo viestipalvelu X:ssä yhdysvaltainen republikaanien kongressiedustaja Mayra Flores Vallejo. Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut sosiaalisessa mediassa julkaistun videon karavaanin etenemisestä. Video on katsottavissa jutun lopussa.

Karavaaniin kuuluu tiettävästi siirtolaisia ainakin 24 eri maasta.

Julkaisussaan Mayra Flores Vallejo toivoo, että paikalliset mediat uutisoivat liikkeellä olevasta siirtolaiskulkueesta.

The largest migrant caravan of 2023 known as the ’poverty exodus,’ has recently departed from Southern Mexico, comprising approximately 15,000 individuals from 24 countries en route to the US border.

Yet Democrats are focused on cooking pictures I posted that reminded me of my… pic.twitter.com/lKIqbDiIEF

— Mayra Flores Vallejo (@MayraFlores4Tx) January 3, 2024