”Jättäisin uusimatta” – Sopimusta Venäjän kanssa aiotaan jatkaa

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ei jatkaisi Suomen ja Venäjän välistä naapuruussopimusta. Heinonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Naapuruussopimus solmittiin alun perin vuonna 1992, jolloin se korvasi YYA-sopimuksen. Sopimus käsittelee alueelliseen koskemattomuuteen ja valtiolliseen yhteistyöhön liittyviä teemoja, ja se uusitaan viiden vuoden välein.
Edellisen kerran sopimus on uusittu vuonna 2022.
Sopimus jatkuu automaattisesti, ellei toinen osapuoli ilmoita sen irtisanomisesta vähintään vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Takaraja mahdolliselle irtisanomiselle olisi siis 11. heinäkuuta 2026.
Iltalehden mukaan ulkoministeriöllä ei ole aikomusta irtisanoa sopimusta. Ministeriön mukaan Suomen ja Venäjän väliset sopimusrakenteet on pyritty säilyttämään Ukrainan sodasta huolimatta.
Heinosella on kuitenkin selvä näkemys sopimuksen tarpeellisuudesta.
– Minä jättäisin kyllä nyt uusimatta, Heinonen tiivistää.
Kokoomusedustaja painottaa, että Vladimir Putinin Venäjä ei sopimuksia ja sääntöjä noudata. Tämän vuoksi tarvetta ”menneen ajan sopimukselle” ei ole.
– Ystävät voimme valita, mutta naapuriamme emme, Heinonen linjaa.