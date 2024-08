Jarno Limnell USA:n senaattorin arviosta: Naton osaamiskeskus Suomessa hyvä avaus

Kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) pitää amerikkalaissenaattorin ehdotusta Naton osaamiskeskuksen perustamisesta Suomeen hyvänä avauksena.

Amerikkalainen senaattori Lindsey Graham arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Suomi olisi täydellinen isäntäpaikka puolustusliiton osaamiskeskukselle, jossa keskityttäisiin tekoälyyn ja kvanttilaskentaan.

– Hyvä avaus, ja keskustelua kannattaa jatkaa. Suomea arvostetaan, ja Suomen osaamista pidetään korkealla tasolla, Jarno Limnell sanoo Verkkouutisille.

Natolla on eri jäsenmaissaan yhteensä 28 osaamiskeskusta, joissa tutkitaan sotilasliiton tärkeänä pitämiä aiheita. Hallitusohjelman mukaan ”hallitus tavoittelee Naton toimintojen, esimerkiksi osaamiskeskuksen, sijoittamista Suomeen”.

Suomessa on keskusteltu julkisuudessa jonkin verran osaamiskeskuksen hakemisesta. Limnell ehdotti tammikuussa, että Suomen kannattaisi tavoitella miehittämättömien alusten eli dronejen osaamiskeskusta.

Puolustusministeriöstä viestitettiin keväällä Ylelle, että asiaa ei edistetä aktiivisesti, koska Naton osaamiskeskukselle ei ole tarvetta Suomen maanpuolustuksen kannalta.

Limnell muistuttaa, että Suomi kytkeytyy parhaillaan Natoon, mikä vie oman aikansa.

– Pitää kuitenkin muistaa, että puolustushallinnolla on tällä hetkellä iso urakka Suomen integroitumisessa osaksi puolustusliitto Natoa. Se vie paljon voimavaroja.

Hänen mielestään asiasta voitaisiin kuitenkin keskustella julkisuudessa.

– Ei sitä osaamiskeskusta tarvitse mielestäni juuri nyt perustaa Suomeen. Mutta lähitulevaisuudessa, kun Nato-integraatiota saadaan paremmin edistettyä, tämä asia on todennäköisesti vieläkin ajankohtaisempi.

Se on yksi keino rakentaa Suomen tunnettuutta ja profiilia Natossa.

Natolla ei ole tekoälyyn ja kvanttilaskentaan tai droneihin liittyvää osaamiskeskusta.

Jarno Limnellin mielestä mahdollisen osaamiskeskuksen aihealueen pitäisi olla sellainen, joka tuottaa lisäarvoa kaikille Nato-maille tutkimuksen, koulutuksen, harjoitusten ja verkostojen luomisen kautta.

– Silloin kyse on siitä, millaista osaamista tarvitaan, millaista osaamiskeskusta ei vielä ole ja mitkä olisivat sellaisia aihepiirejä, jotka Suomessa olisi hyvä nostaa esille.

Aikaisemmin on keskusteltu julkisesti droneista, ja se on ajankohtainen ja kuuma aihe Naton piirissä.

– Mutta myös teknologian kehitykseen liittyvä keskustelu – erityisesti tekoälystä ja kvanttilaskennasta – on hyvin ajankohtaista, Limnell sanoo.

Hän mainitsee Kajaanissa Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n konesalissa olevan Lumi-supertietokoneen.

– Se on laskentateholtaan yksi maailman tehokkaimmista supertietokoneista, johon hallitus panostaa jatkossakin resursseja.

Limnell korostaa, että Suomessa on maailmanluokan osaamista kvanttilaskennassa ja tekoälyyn liittyviä innovaatioita.

– Näkisin, että tässä on hyvä osaamiskeskuksen aihe keskusteltavaksi. Tekoäly näyttäytyy myös dronejen osalta yhä enemmän merkittävällä tavalla.

I had very productive meetings with Finnish Prime Minister @PetteriOrpo, Defense Minister @anttihakkanen, and President @alexstubb regarding Finland’s role in NATO and future collaborations that will be mutually beneficial to both of our nations.

President Stubb is also a Furman…

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 14, 2024