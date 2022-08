Jarno Limnéll: Tämän viestin tukialusvierailu lähetti

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéllin mukaan Yhdysvaltojen laivaston maihinnousutukialus USS Kearsarge vierailu lähettää vahvan viestin siitä, että Suomi ei ole yksin.

– Yhdysvaltalaisen maihinnousutukialuksen vierailu on meille hyvä asia. Vahvin viesti on se, että Suomi ei ole yksin. Limnell sanoo Twitterissä.

Limnéllin mukaan maihinnousutukialuksen vierailu yhdistettynä Suomen vahvaan maanpuolustukseen lähettää vahvan viestin Venäjälle.

– Kun myös oma maanpuolustuksemme on vahva – on Suomen turvallisuuspoliittinen asema kansainvälisestikin luottamusta herättävä. Tämä tiedetään myös itärajamme takana.

Yhdysvaltojen merivoimien tiedotteen mukaan USS Kearsarge ja sen kyydissä oleva merijalkaväkiosasto osallistuvat Suomen puolustusvoimien kanssa toteutettaviin harjoituksiin. Harjoitusten lisäksi aluksen miehistö pääsee myös tutustumaan Helsinkiin.

Alus on osallistunut useisiin Naton jäsenmaiden sekä puolustusliiton läheisten kumppanimaiden harjoituksiin Itämerellä.

The USS Kearsarge, flagship of the Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG), with the embarked 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), arrived in Helsinki today. The ARG-MEU is operating in the Baltic Sea to strengthen relationships with NATO allies and partners.🇺🇸⚓️🇫🇮 @USNavyEurope pic.twitter.com/82VMmRgWkz

— U.S. Embassy Finland (@usembfinland) August 5, 2022