Jarno Limnéll: Suomessa ei ole aihetta hälytysmielialaan

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéll kirjoittaa Uudessa Suomen Puheenvuoron blogissaan, ettei Suomessa ole tarvetta hälytysmielialaan. Mediassa on puhuttu kuluneen viikon aikana muun muassa reserviläisten fyysisestä kunnosta ja kotivaran kokoamisesta.

– Molemmat ovat aiheellisia kehotuksia – fyysisestä kunnosta kannattaa meidän jokaisen pitää huoli ja kotivara laittaa kuntoon. Varautuminen myös vahvistaa turvallisuuden tunnetta, Limnéll kirjoittaa.

Limnéll kysyy kirjoituksessaan samaa mitä monet muut suomalaiset. Mihin nyt tulee olla valmis?

– On realismia arvioida, että nykyiset epävakaat ajat jatkuvat tulevana vuonna ja turvallisuusympäristömme pilvet tulevat jopa tummumaan. Ajassa on suuria epävarmuustekijöitä, kuten sota Ukrainassa, Venäjän hybridihyökkäykset, Yhdysvaltojen tulevat presidentinvaalit, ja moni muu muuttuva tilanne. Turvattomuusuutisten virta on jatkuvaa, Limnéll pohtii.

Kansanedustaja kehottaa kuitenkin olemaan huolehtimatta.

– On syytä muistaa, että maailmanpolitiikan rauhallisempinakin aikoina on Suomessa pitkäjänteisesti huolehdittu uskottavasta maanpuolustuskyvystä, ja varauduttu pahimpaan. Tämä on tiedostettu myös itärajamme toisella puolella – ja tiedostetaan edelleen. Suomessa on kyvyn lisäksi poikkeuksellisen korkea tahto puolustaa omaa maataan, Limnéll muistuttaa.

Jarno Limnéllin mukaan Nato-jäsenyys ja DCA-puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta entisestään. Limnéll päättää kirjoituksensa tärkeisiin sanoihin.

– Jokaisen kannattaa kotivaran ja fyysisen kunnon huolehtimisen lisäksi pitää huolta omasta henkisestä jaksamisesta. Siihen kuuluu muun muassa uutisvirrasta ajoittainen irrottautuminen. Hyvin meidän käy, Limnéll kirjoittaa.