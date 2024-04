Jarno Limnell: Suomen on toimittava kuin sotilaallisesti liittoutunut maa

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) korostaa maanpuolustustahdon ja uskottavan puolustuskyvyn tärkeyttä Nato-Suomelle.

– Huomenna tulee vuosi täyteen Suomen Nato-jäsenyyttä. Olemme aloittaneet ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme uuden aikakauden, ja olemme nyt turvallisemmassa asemassa kuin koskaan historiamme aikana, hän sanoo viestipalvelu X:ssä.

Limnell pohtii, mitä vuodessa on tapahtunut ja miten tästä mennään eteenpäin.

Hän nostaa esille viisi huomiota:

1. Kokonaisturvallisuus

– Suomen turvallisuuden tärkein tae myös Nato-jäsenmaana on edelleen maanpuolustustahtoiset suomalaiset ja uskottava kyky puolustaa maata. Ukrainan sodan opit korostavat koko yhteiskunnan osallistumisen tärkeyttä itsenäisyyden turvaamiseen. Kokonaisturvallisuus on vahvuutemme, Limnell toteaa.

2. Sotilaalliseti liittoutunut maa

– Emme ole enää yksin. Tämä on hyvin merkittävä muutos niin käytännössä kuin henkisesti. Meidän on nyt myös osattava ajatella ja toimia kuin sotilaallisesti liittoutunut maa, ja se on iso muutos. Meitä tuetaan ja meillä on itsellämme oltava valmius myös tukea liittolaismaitamme.

3. Nato-keskustelu

– ”Kuherruskuukausi” on takana, ja nyt on erityinen huomio kiinnitettävä siihen, miten Suomi toimii ja näyttäytyy Naton jäsenmaana. Monet käytännön asiat, kuten ydinasepolitiikka, ovat nyt pöydällä. Voi sanoa, että konkreettisen Nato-keskustelun aika Suomessa on juuri nyt, Limnell sanoo.

4. Ukrainan tuki

– Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on vahvistanut koko Naton puolustuskykyä. On Suomen ja Naton tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että tuemme vahvasti ja päättäväisesti Ukrainaa. Elämme historiallista aikaa, jossa Ukrainassa taistellaan myös Naton tulevaisuudesta.

5. Nato muuttuu

– Myös Nato muuttuu. Nato on palannut alkuperäiseen tehtäväänsä – oman alueen puolustamiseen. Suomi on nyt mukana luomassa tulevaisuuden puolustusliittoa, johon meillä on paljon annettavaa. Osaamistamme ja varautumistamme arvostetaan. Voimme olla kokoamme vaikuttavampi jäsenmaa, Limnell muistuttaa.