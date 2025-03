”Pelotetta idän suuntaan pitää vahvistaa”

Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell (kok.) ottaa osaa keskusteluun koskien puolustusmenojen kasvattamista Suomessa.

– Puolustusmenoja on tarpeellista nostaa ja sotilaallista pelotetta idän suuntaan vahvistaa, hän sanoo julkaisussaan X-Viestipalvelussa.

Hän korostaa, että samalla on kuitenkin huomioitava kaksi asiaa.

– Puolustusvoimien henkilöstön jaksaminen ja palvelussuhteen ehdot sekä koko yhteiskunnan kriisinsietokyvyn vahvistaminen.

Limnell on lisännyt julkaisunsa yhteyteen Helsingin Sanomien pääkirjoituksen Nuuka armeija marssii uuteen aikaan, joka käsittelee turvallisuustilanteen heikkenemistä, vaatimusta Nato-maiden puolustusmenojen tasokorotuksesta ja painetta puolustusmenojen kasvattamisesta Suomessa. Kirjoituksessa myös todetaan, ettei Suomea puolusteta vain asein, sillä kotirintaman kestävyys on kaikissa sodissa tärkeää, ja erityisen tärkeää se on nykyisissä hybridisodissa, joissa pyrkimyksenä on yhteiskuntien hajottaminen.

Puolustusliitto Naton odotetaan päättävän kesäkuun huippukokouksessaan, että jäsenmaiden on nostettava puolustusmenonsa vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteestaan.

Suomen puolustusmenot ovat tänä vuonna 2,5 prosenttia BKT:sta. Hallitus linjaa puolustusmenojen kasvattamisesta jo huhtikuun puoliväliriihessä.