Jarno Limnell: Naton eurooppalaisesta pilarista pitää rakentaa puolustuksen supervoima

Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell (kok.) käsittelee blogitekstissään Eurooppa-neuvoston kokoontumista ylimääräiseen huippukokoukseen.

Hän on mielissään siitä, että konkreettisia ratkaisuja saatiin aikaan, ja Suomen ajamat linjaukset näkyvät päätöksissä.

– Suomen aloitteesta EU nopeuttaa jo myönnetyn tuen maksamista Ukrainalle. Lisäksi Suomen ehdotus siitä, että Ukrainan tukivälineen käyttöä laajennetaan, hyväksyttiin – nyt myös EU:n ulkopuoliset maat, kuten Norja ja Iso-Britannia, voivat osallistua Ukrainan taloudelliseen tukemiseen. Tämä on tärkeä askel Ukrainan tueksi, hän sanoo.

Hän pitää keskeisenä, että Venäjän rooli Euroopan turvallisuusuhkana tunnustettiin virallisesti, ja itärajan erityinen merkitys koko Euroopan puolustuksessa kirjattiin päätelmiin.

– Tämä on Suomelle keskeistä Venäjän rajamaana.

Limnellin mukaan paras tapa turvata rauhaa on tällä hetkellä Ukrainan tukeminen kaikin keinoin.

– Nyt ei ole aikaa vitkastelulle – meidän on vahvistettava puolustusteollisuutta, investoitava puolustuksen johtamiseen ja hankittava tarvittavat kyvykkyydet.

EU investoikin nyt massiivisesti puolustukseen. Tavoitteena on saada liikkeelle 800 miljardia euroa. Uutta on 150 miljardin euron rahoitusväline, jonka kautta jäsenmaat voivat hakea lainaa puolustusinvestointeihin. Lisäksi puolustukseen käytettyä velkaa ei jatkossa lasketa EU:n velkasääntöjen rajoitteisiin.

Limnell pitää selvänä, että Euroopan on otettava suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan.

– Meidän on rakennettava Naton eurooppalaisesta pilarista vahvempi ja uskottavampi puolustuksen supervoima, joka on vähemmän riippuvainen muista. Tavoitteena on, että Eurooppa pystyy hoitamaan itsenäisesti puolustuksensa seuraavan 5–10 vuoden aikana. Tavoitteemme on kuitenkin edelleen se, että Yhdysvallat pysyy turvaamassa Eurooppaa, hän linjaa.